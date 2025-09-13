Idzie rewolucja w obrazie. Oto pierwsze telewizory RGB Tandem OLED

RGB Tandem to duży skok dla telewizorów OLED

Dalsza część tekstu pod wideo

Technologia RGB Tandem OLED w telewizorach to usprawnienie istniejących telewizorów OLED (a konkretniej WOLED). Do tej pory telewizory używające technologii WOLED używały jedynie jednej warstwy emisyjnej światła białego, na którą nałożony był filtr rozszczepiający światło na kolory: czerwony, zielony i niebieski. Minusem takiego rozwiązania była między innymi mniejsza jasność ekranu OLED. RGB Tandem OLED rozwiązuje ten problem.

Poprzez użycie czterech warstw emisyjnych (niebieskiej, zielonej, ponownie niebieskiej i czerwonej) nałożonych na siebie, RGB Tandem OLED pozwala na uzyskanie znacznie wyższej jasności właśnie dlatego, że te warstwy emisyjne generują samodzielnie kolory, bez dodatkowego procesu rozszczepiania ich. Oprócz wyższej jasności, przekłada się to również na lepszą żywotność ekranów RGB Tandem OLED oraz zwiększoną energooszczędność. RGB Tandem OLED to ewolucja wcześniejszej technologii MLA (która używała trzech warstw emisyjnych - niebieskiej, żółtej i ponownie niebieskiej).

Pierwsze telewizory RGB Tandem OLED od Panasonic i Philips

Pierwszym modelem telewizora z technologią RGB Tandem OLED był LG G5. Teraz na rynku pojawiają się trzy inne modele telewizorów OLED z tą technologią. Pierwszym z nich jest flagowy model Panasonic Z95B, który wyróżnia się zintegrowanym systemem nagłośnienia z Dolby Atmos znajdującym się pod ekranem. Wbudowany soundbar ma 170W mocy i składa się z głośników, które emitują dźwięk do przodu, w bok oraz o góry. Wspiera go głośnik niskotonowy z podwójnymi pasywnymi radiatorami, a całość została zaprojektowana przez firmę Technics.

Z95B wyróżnia się także obsługą obrazu w 4K i 144 Hz odświeżania, a także systemem chłodzenia ThermalFlow, który odprowadza ciepło przez otwory znajdujące się zarówno u góry, jak i dołu konstrukcji TV. Przez to rozwiązanie (oraz RGB Tandem OLED) telewizor ten pozwala osiągnąć bardzo wysoką jasność — do 2400 cd/m². Telewizor Panasonic ma również zainstalowany system operacyjny Amazon Fire TV. Oczywiście telewizory Panasonic są cenione za jakość obrazu, która jest referencyjna w świecie TV.

Panasonic Z95B nie należy jednak do najtańszych, gdyż za wersję 55-calową przyjdzie nam zapłacić 12 tysięcy złotych, za 65-calową – 16 tys. zł, a za 77-calową aż 25 tys.

Nieco bardziej przystępne cenowo będą telewizory Philips z serii OLED910. Są to pierwsze TV tej marki z technologią RGB Tandem OLED i kosztują one odpowiednio 10 tys. zł za wariant 55-calowy, 13 tys. za 65-calowy i 18,5 tys. za 77-calowy. Seria OLED910 naturalnie jest wyposażona w 4-stronny system oświetlenia Ambilight emitujący światło w kolorach wyświetlanych na ekranie. Nie zabrakło też systemu Google TV i zintegrowanego soundbara 3.1 marki Bowers & Wilkins. Philips OLED910 wyróżnia się szczytową jasnością — producent podaje tutaj 3700 cd/m².