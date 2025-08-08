Tablety znów na fali. Rynek rośnie, a Amazon i Xiaomi zaskakują

Tablety znów w modzie

Rynek tabletów, przez lata uznawanych za "dodatkowy ekran" bez większej przyszłości, przeżywa niespodziewany wzrost. Jak wynika z danych IDC, w drugim kwartale 2025 roku na świecie sprzedano łącznie 38,3 mln tabletów – o 13,1% więcej niż rok wcześniej. To kontynuacja trendu wzrostowego z początku roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co stoi za tym sukcesem? Przede wszystkim odświeżone modele urządzeń, programy edukacyjne w krajach rozwijających się oraz rządowe subsydia w Chinach. Swoje zrobiła też panika celna w USA – producenci, bojąc się nowych taryf, zapełnili magazyny jeszcze przed ich ewentualnym wprowadzeniem.

Apple i Samsung trzymają się mocno

Na czele zestawienia nadal króluje Apple, który sprzedał 12,7 mln iPadów – o 2,4% więcej niż rok wcześniej. Największym hitem był iPad 10,9”, który wrócił do sprzedaży po trzyletniej przerwie. Pomogły też odświeżone iPady Air 11 i 13 cali.

Drugie miejsce zajmuje Samsung z wynikiem 7,2 mln sprzedanych tabletów i wzrostem o 4,2%. Koreańczycy intensywnie działali na rynkach Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Europy, gdzie promowali swoje tablety przez lokalne projekty i agresywne kampanie cenowe.

Xiaomi i Amazon z niespodziewanym skokiem

Prawdziwymi czarnymi końmi tego kwartału okazały się Amazon i Xiaomi. Amazon wrócił do TOP5 z wynikiem 3,1 mln sprzedanych tabletów, co oznacza aż 205% wzrostu rok do roku. Pomogła mu tu między innymi wyprzedaż Prime Day oraz gromadzenie zapasów przed możliwymi podwyżkami ceł.

Xiaomi zajęło piątą pozycję z wynikiem 2,8 mln sztuk i wzrostem o 42%. W sprzedaży pomogły modele Pad 7, Redmi Pad SE oraz nowe urządzenia – Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro i Redmi K Pad.

Lenovo nie spuszcza z tonu

Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Lenovo, które dostarczyło 3,1 mln tabletów i odnotowało 25% wzrostu. Duży udział w tym miały serie Tab M, Y700 oraz Xiaoxin Pad Pro.

Dostawca 2Q2025 2Q2024 Zmiana

rok do roku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Apple 12,2 mln 33,1% 12,4 mln 36,6% +2,4% Samsung 7,2 mln 18,7% 6,9 mln 20,3% +4,2% Lenovo 3,1 mln 8,2% 2,5 mln 7,4% +25,0% Amazon 3,1 mln 8,0% 1,0 mln 3,0% +205,0% Xiaomi 2,8 mln 7,4% 2,0 mln 5,9% +42% Inni 9,4 mln 24,6% 9,1 mln 26,8% +3,6% RAZEM 38,3 mln 100% 33,8 mln 100% +13,1% Pokaż więcej

Promocje, cena i zaufanie

Eksperci IDC podkreślają, że konsumenci wciąż kierują się głównie ceną. Wielu użytkowników traktuje tablet jako urządzenie drugorzędne, więc wolą poczekać na promocję, niż kupować od razu. Nawet dla takiej marki jak Samsung kluczowe były obniżki i inne promocje.