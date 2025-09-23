Nowy smartwatch Huawei w Polsce od października. Na start promocja

Huawei pokazał niedawni nowe zegarki z serii Huawei Watch GT 6, ale wśród premier znalazł się także model premium dla najbardziej wymagających – Huawei Watch Ultimate 2. To smartwatch z luksusową kopertą z płynnego metalu oraz innowacyjną komunikacją sonarną, umożliwiającą porozumiewanie się pod wodą. Zegarek pozwala na nurkowanie na głębokość aż 150 metrów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zastosowany w Watch Ultimate 2 wyświetlacz LTPO AMOLED ma przekątną 1,5 cala i jasność aż 3500 nitów, co zapewnia wysoką czytelność w każdych warunkach, także pod wodą. Nowość 6 października wkroczy na polski rynek. Ceny w naszym kraju jeszcze nie są znane, ale wiadomo, że w Europie wariant Compass Black został wyceniony na 899 euro (3830 zł), a Ocean Blue na 999 euro (4255 zł).

Tego samego dnia w polskich sklepach zadebiutuje tablet Huawei MatePad 12 X 2025, z ultraczytelnym i chroniącym wzrok ekranem PaperMatte.

W ramach odliczania do nadchodzących premier, na stronie huawei.pl można odebrać kupony rabatowe, obniżające cenę tych nowości aż o 250 zł.

Aby otrzymać kupony rabatowe, wystarczy do 5 października zasubskrybować newsletter sklepu internetowego huawei.pl. Osoby oczekujące na zakup Huawei Watch Ultimate 2 powinny zgłosić swoje zainteresowanie na stronie z ofertą na Watch Ultimate 2. Kupon rabatowy zostanie przesłany mailowo w dniu premiery i będzie można go wykorzystać do 9 listopada 2025 r.

Użytkownicy oczekujący na zakup tabletu MatePad 12 X 2025 mogą zarejestrować się na stronie z ofertą na Huawei MatePad 12 X 2025. Kupon obowiązywać będzie do 2 listopada 2025 r.