Huawei Watch GT 6 w Polsce. Przed premierą zniżka

Zbliża się premiera nowej serii zegarków Huawei – Watch GT 6. Urządzenia zadebiutują za niecałe dwa tygodnie, a już teraz producent podgrzewa atmosferę, proponując kupon rabatowy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
18:55
1
Już 19 września w Polsce zadebiutuje Huawei Watch GT 6 – nowa generacja chętnie kupowanych przez Polaków smartwatchy z serii GT. Producent już uchylił rąbka tajemnicy, zapowiadając, że nowe zegarki wyposażone są w system TruSense, który umożliwia monitorowanie kluczowych parametrów zdrowia i aktywności, jest też wyposażony w precyzyjną antenę GPS, która szczególnie sprawdzi się podczas jazdy na rowerze, biegania czy górskich wędrówek. Dopełnieniem jest ultrawydajna bateria, która zapewnia działanie przez wiele dni bez konieczności ładowania. Wszystkie te funkcje mają być lepsze niż w poprzedniej generacji.

Z okazji premiery Huawei wraz z partnerami biznesowymi przygotowali kupon rabatowy o wartości 50 zł, obniżający cenę zakupu wybranej wersji zegarka z nadchodzącej serii.

Aby otrzymać kupon rabatowy, wystarczy do 18 września zapisać się na listę odbiorców newslettera danego sklepu. Kod rabatowy zostanie wysłany w dniu premiery i będzie można go wykorzystać do 26 października 2025 r. Rabat naliczany jest w koszyku przed dokonaniem zakupu i pozwala nabyć zegarek z serii Huawei Watch GT 6 o 50 zł taniej.

Oferta obowiązuje w sklepach internetowych: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik oraz w oficjalnym sklepie marki huawei.pl. Kupony działają wyłącznie w wymienionych sklepach internetowych i nie łączą się ze sobą ani z innymi kodami rabatowymi, w tym za zapisanie się na newsletter.

