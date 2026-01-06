Ten smartwatch ma GPS, a kupisz go za 199 zł

Funkcjonalnie również jest to coś, czemu bliżej do opaski i… jest to duży plus. Dostajemy tu 1,64-calowy, kwadratowy ekran o rozdzielczości 456 × 280 pikseli, który pokrywa 70% frontu. Co nie rzuca się zbytnio w oczy, ponieważ to panel AMOLED, dzięki czemu świetnie się wtapia w tarcze urządzenia.

HUAWEI Watch Fit SE

oferuje przy tym wszystko to, czego można oczekiwać od tego typu urządzenia. Mamy więc licznik kroków, liczne tryby sportowe, pulsometr i pulsoksymetr, wyświetlanie powiadomień, pogody, czy mierzenie snu. A także wszystko to, czego można oczekiwać od zegarka, czyli pokazywanie godziny, budzik, minutnik i stoper. Na uwagę zasługuje zaś wbudowany GPS, który pozwala nam podejrzeć pokonaną przez nas trasę w aplikacji, nawet jeśli nie mieliśmy smartfonu przy sobie, lub urządzenia się rozłączyły. Ewentualnie kiedy nie chcieliśmy zużywać baterii naszego telefonu, będąc w terenie. A wszystko to za jedyne 199 zł.