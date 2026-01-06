Sprzęt

Ten smartwatch ma GPS, a kupisz go za 199 zł

Chociaż kształtem przypomina raczej przerośniętą opaskę sportową, to jest to produkt warty naszej uwagi.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Ten smartwatch ma GPS, a kupisz go za 199 zł

Funkcjonalnie również jest to coś, czemu bliżej do opaski i… jest to duży plus. Dostajemy tu 1,64-calowy, kwadratowy ekran o rozdzielczości 456 × 280 pikseli, który pokrywa 70% frontu. Co nie rzuca się zbytnio w oczy, ponieważ to panel AMOLED, dzięki czemu świetnie się wtapia w tarcze urządzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo
HUAWEI Watch Fit SE Mały, tani i z GPS

HUAWEI Watch Fit SE

oferuje przy tym wszystko to, czego można oczekiwać od tego typu urządzenia. Mamy więc licznik kroków, liczne tryby sportowe, pulsometr i pulsoksymetr, wyświetlanie powiadomień, pogody, czy mierzenie snu. A także wszystko to, czego można oczekiwać od zegarka, czyli pokazywanie godziny, budzik, minutnik i stoper. Na uwagę zasługuje zaś wbudowany GPS, który pozwala nam podejrzeć pokonaną przez nas trasę w aplikacji, nawet jeśli nie mieliśmy smartfonu przy sobie, lub urządzenia się rozłączyły. Ewentualnie kiedy nie chcieliśmy zużywać baterii naszego telefonu, będąc w terenie. A wszystko to za jedyne 199 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch HUAWEI Watch Fit 4 NFC Biały
Smartwatch HUAWEI Watch Fit 4 NFC Biały
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Smartwatch HUAWEI Watch 5 Elite 42mm Złoty
Smartwatch HUAWEI Watch 5 Elite 42mm Złoty
0 zł
2399 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399 zł
Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 Elegant 41mm Złoty
Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 Elegant 41mm Złoty
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Advertisement
HUAWEI Watch Fit SE Mały, tani i z GPS

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

 

 

Image
telepolis
huawei Huawei Watch Fit SE smartwatche
Zródła zdjęć: HUAWEI