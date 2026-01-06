Ten smartwatch ma GPS, a kupisz go za 199 zł
Chociaż kształtem przypomina raczej przerośniętą opaskę sportową, to jest to produkt warty naszej uwagi.
Funkcjonalnie również jest to coś, czemu bliżej do opaski i… jest to duży plus. Dostajemy tu 1,64-calowy, kwadratowy ekran o rozdzielczości 456 × 280 pikseli, który pokrywa 70% frontu. Co nie rzuca się zbytnio w oczy, ponieważ to panel AMOLED, dzięki czemu świetnie się wtapia w tarcze urządzenia.
HUAWEI Watch Fit SE
oferuje przy tym wszystko to, czego można oczekiwać od tego typu urządzenia. Mamy więc licznik kroków, liczne tryby sportowe, pulsometr i pulsoksymetr, wyświetlanie powiadomień, pogody, czy mierzenie snu. A także wszystko to, czego można oczekiwać od zegarka, czyli pokazywanie godziny, budzik, minutnik i stoper. Na uwagę zasługuje zaś wbudowany GPS, który pozwala nam podejrzeć pokonaną przez nas trasę w aplikacji, nawet jeśli nie mieliśmy smartfonu przy sobie, lub urządzenia się rozłączyły. Ewentualnie kiedy nie chcieliśmy zużywać baterii naszego telefonu, będąc w terenie. A wszystko to za jedyne 199 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.