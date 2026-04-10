Orange Soda czy Pink Guava? Huawei idzie pod prąd i kusi odważnymi kolorami
Huawei szykuje się do premiery nowej serii flagowych smartfonów, a producent już kusi przedsprzedażą i ujawnia wygląd smartfonów. Modele Pura 90 Pro i Pura 90 Pro Max wyglądają wręcz obłędnie.
Nowe flagowce – Huawei Pura 90 Pro i Pura 90 Pro Max – zadebiutują w Chinach 20 kwietnia. Choć ich pełna specyfikacja techniczna nie została jeszcze potwierdzona, to właśnie wygląd i niezwykle odważna paleta barw przyciągnęły uwagę nie tylko fanów marki.
Gradientowe szaleństwo barw
Statystyki sprzedaży smartfonów są bezlitosne – nawet jeżeli producent ma w ofercie nietypowe kolory, to klienci najchętniej kupują smartfony w kolorze czarnym lub podobnym, równie bezpiecznym. Co prawda z kolorami eksperymentuje kilku producentów jak Apple czy w świecie Androida Motorola, jednak i tak w sklepach dominują nudne czernie.
W nowej serii, zamiast podążać za bezpiecznymi trendami, Huawei stawia na jaskrawe wykończenia. Oczywiście w ofercie znajdą się klasyczne warianty, ale to właśnie gradientowe plecki przyciągają wzrok i wyróżniają serię na tle niemal całej konkurencji.
Model Huawei Pura 90 Pro Max będzie dostępny w pięciu interesujących wariantach:
- Obsidian Black (jednolite wykończenie)
- Dawn Gold (jednolite wykończenie)
- Purple Sunset (wersja gradientowa)
- Orange Ocean (wersja gradientowa)
- Emerald Lake (wersja gradientowa)
Z kolei bazowy wariant Pro zaoferuje cztery rzucające się w oczy opcje:
- Mulberry Black (jednolite wykończenie)
- Coconut White (jednolite wykończenie)
- Orange Soda (wersja gradientowa)
- Pink Guava (wersja gradientowa)
Oba urządzenia zachowują bryłę znaną z poprzedniej linii Pura 80. Ich znakiem rozpoznawczym pozostaje charakterystyczna, trójkątna wyspa aparatów.
Według przecieków sercem Pura 90 Pro i Pura 90 Pro Max będzie nadchodzący układ Huawei Kirin 9030 Pro. Jednostka ta ma wykorzystywać 9-rdzeniową architekturę w klastrach 1+4+4. Główny, duży rdzeń będzie taktowany zegarem 2,75 GHz, cztery średnie rdzenie osiągną 2,27 GHz, a cztery rdzenie energooszczędne będą pracować z częstotliwością 1,72 GHz. Nad płynnością urządzeń na chińskim rynku ma czuwać system HarmonyOS 6 z odświeżonym interfejsem użytkownika.
Użytkownicy wybiorą między różnymi zestawami pamięciowymi – od 12 GB RAM i 256 GB na dane aż po potężną opcję z 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej.
Premierę zaplanowano w Chinach na 20 kwietnia. Zainteresowani klienci mogą już składać zamówienia przedpremierowe, a brakujące szczegóły specyfikacji powinniśmy poznać w ciągu kilku najbliższych dni.