Sprzęt

Tragedia Huaweia. Nie nadążają z wysyłkami

Huawei ledwo co zaprezentował swój nowy podwójnie składany telefon Huawei Mate XTs. Chiński producent poznał jednak znaczenie wyrażenia klęska urodzaju. Smartfon zwyczajnie wyprzedał się za dobrze i Huawei niezbyt nadąża z jego wysyłką. 

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 06 WRZ 2025
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tragedia Huaweia. Nie nadążają z wysyłkami

Huawei dobrze się czuje w składakach. Mate XTs to potwierdza

Huawei zdecydowanie znalazł swoją niszę. W segmencie składanych telefonów ma dominującą pozycję w Chinach i całkiem dobrą nawet w Europie. Mimo braku usług Google. To o tyle ważne, że to segment bardzo wysokomarżowy. Teraz Huawei zaprezentował swojego kolejnego trifolda, czyli model Huawei Mate XTs.

Dalsza część tekstu pod wideo

Smartfon ma układ 5G jakim jest Kirin 9020. Telefon jest drogi, po prostu. Za wariant z 16 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej trzeba zapłacić 18 tysięcy juanów, a za wersję z 16 GB i 1 TB pamięci wbudowanej oraz rysikiem 22500 juanów. To kwoty od 9 do 11,5 tysiąca złotych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Niebieski SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Niebieski SM-S938
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Berylowa zieleń
-100.99 zł
5699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5599 zł
Advertisement

To nie powstrzymało jednak Chińczyków przed masowym zamawianiem urządzenia w przedsprzedaży. Poszło tak dobrze, ze aż Huawei musiał wydłużyć termin dostawy. Teraz niektórzy niecierpliwi klienci będą musieli czekać aż do 29 września żeby rozpoczęła się wysyłka. Huawei Mate XT poprzedniej generacji zanotował sprzedaż sięgającą 500 tysięcy urządzeń. Dla porównania Pura X może się pochwalić 700 tysiącami sprzedanych smartfonów zaledwie w 6 miesięcy. Zobaczymy jak pójdzie modelowi Mate XTs, ale start z pewnością miał mocny.

Image
telepolis
huawei składany telefon nowy telefon Huawei Mate XTs
Zródła zdjęć: huawei