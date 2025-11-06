Sprzęt

Ultrapłaski Huawei zadebiutował. Mate 70 Air wchodzi do sprzedaży

W Chinach oficjalnie zadebiutował Huawei Mate 70 Air. To nowy ultrasmukły flagowiec, który ma stanowić odpowiedź na podobne płaskie telefony Apple czy Samsunga.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:23
Po tygodniach przecieków i zapowiedzi Huawei zaprezentował Mate 70 Air – smartfon o grubości zaledwie 6,6 mm, który mimo płaskiej obudowy mieści akumulator o pojemności aż 6500 mAh z ładowaniem przewodowym 66 W. Takie połączenie robi duże wrażenie, bo konkurencja w swoich smukłych modelach zmieściła znacznie mniejsze ogniwa.

Choć płaski, Huawei Mate 70 Air nie jest przesadnie lekki – waży 208 g. Jego obudowa spełnia normy IP68 i IP69, co oznacza dużą odporność na pył i wodę.

Kolejną ciekawą cechą Huawei Mate 70 Air jest duży ekran. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej aż 7 cali oferuje rozdzielczość 2760 x 1320 pikseli, odświeżanie 120 Hz oraz obsługę rysika. Producent deklaruje jasność sięgającą 4000 nitów.

Huawei zdecydował się na dwa warianty układu SoC z serii Kirin 9020. Model z 12 GB RAM korzysta z jednostki Kirin 9020A, natomiast wersja z 16 GB RAM – z Kirin 9020B. Oba można połączyć z pamięcią 256 GB lub 512 GB.

Obiecująco przedstawia się sekcja fotograficzna. Tworzą ją aparat główny 50 Mpix f/1.8 z OIS, jednostka 12 Mpix RYYB z teleobiektywem, zoomem optycznym 3x i stabilizacją, a także aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz dodatkowy czujnik barw 1,5 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 10,7 Mpix.

W specyfikacji znajdziemy także: boczny czytnik linii papilarnych, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 z kodekami LDAC i L2HC HD, audio Hi-Res, łączność satelitarną Beidou oraz NFC. Telefon działa pod kontrolą HarmonyOS 5.1.

Mate 70 Air trafił do sprzedaży w Chinach w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, białej i czarnej. 

Ceny przedstawiają się następująco:

  • 12 GB + 256 GB – 4199 juanów (ok. 2170 zł),
  • 12 GB + 512 GB – 4699 juanów (ok. 2430 zł),
  • 16 GB + 256 GB – 4699 juanów (ok. 2430 zł),
  • 16 GB + 512 GB – 5199 juanów (ok. 2690 zł).

Nie wiadomo jeszcze, czy Huawei Mate 70 Air wejdzie na globalne rynki, ale trzeba przyznać, że prezentuje się bardzo ciekawie. 

telepolis
huawei Huawei Mate 70 Air
Zródła zdjęć: Huawei