Huawei ma nowe słuchawki. Z taką ceną w Polsce byłyby hitem

Huawei zaprezentował nowe słuchawki bezprzewodowe TWS – FreeBuds 7i, które debiutują wraz ze smartfonem Mate XTs. To następcy ubiegłorocznych FreeBuds 6i, wnoszący szereg ulepszeń zarówno w zakresie dźwięku, jak i aktywnej redukcji hałasu.

FreeBuds 7i wyróżniają się nowym, okrągłym etui ładującym, podczas gdy same słuchawki zachowały dobrze znany kształt ze sztyftem. 

Za odtwarzanie dźwięku odpowiadają 11-milimetrowe dynamiczne przetworniki czteromagnesowe, które według producenta oferują naturalniej zbalansowane brzmienie. Słuchawki obsługują Bluetooth 5.4, mają certyfikat Hi-Res Audio, a w aplikacji znalazł się 10‑pasmowy korektor graficzny do personalizacji dźwięku. Zadbano też o funkcje jak multipoint, panoramiczne brzmienie czy dźwięk przestrzenny 360°. Wśród wspieranych kodeków audio są SBC, AAC, L2HC 2.0 oraz LDAC.

Huawei unowocześnił także system aktywnej redukcji hałasu, wprowadzając technologię Intelligent Dynamic ANC 4.0. Wykorzystuje ona nowy algorytm o czasie reakcji 0,5 sekundy i pozwala na średnie tłumienie hałasu do 28 dB.

Huawei FreeBuds 7i wyposażone są w akumulatory 55,5 mAh w każdej słuchawce oraz 510 mAh w etui – są to te same wartości, co w FreeBuds 6i. Przekłada się to na maksymalnie 8 godzin słuchania przy wyłączonym ANC lub 5 godzin z aktywną redukcją. Całkowity czas odtwarzania (razem z etui) to do 35 godzin. Do zestawu wkładek dousznych Huawei dodał nowy, wyjątkowo mały rozmiar XS, obok dotychczasowych S, M i L.

Huawei FreeBuds 7i trafią na rynek w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, różowej i białej. W Chinach ich cena została ustalona na 599 juanów, czyli równowartość około 300 zł. Nie wiadomo jeszcze, kiedy słuchawki trafią na rynki globalne.

Zobacz: Tragedia Huaweia. Nie nadążają z wysyłkami

telepolis
huawei słuchawki TWS słuchawki z anc Huawei FreeBuds 7i
Zródła zdjęć: Huawei
Źródła tekstu: GSM Arena