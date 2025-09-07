Huawei ma nowe słuchawki. Z taką ceną w Polsce byłyby hitem

FreeBuds 7i wyróżniają się nowym, okrągłym etui ładującym, podczas gdy same słuchawki zachowały dobrze znany kształt ze sztyftem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za odtwarzanie dźwięku odpowiadają 11-milimetrowe dynamiczne przetworniki czteromagnesowe, które według producenta oferują naturalniej zbalansowane brzmienie. Słuchawki obsługują Bluetooth 5.4, mają certyfikat Hi-Res Audio, a w aplikacji znalazł się 10‑pasmowy korektor graficzny do personalizacji dźwięku. Zadbano też o funkcje jak multipoint, panoramiczne brzmienie czy dźwięk przestrzenny 360°. Wśród wspieranych kodeków audio są SBC, AAC, L2HC 2.0 oraz LDAC.

Huawei unowocześnił także system aktywnej redukcji hałasu, wprowadzając technologię Intelligent Dynamic ANC 4.0. Wykorzystuje ona nowy algorytm o czasie reakcji 0,5 sekundy i pozwala na średnie tłumienie hałasu do 28 dB.

Huawei FreeBuds 7i wyposażone są w akumulatory 55,5 mAh w każdej słuchawce oraz 510 mAh w etui – są to te same wartości, co w FreeBuds 6i. Przekłada się to na maksymalnie 8 godzin słuchania przy wyłączonym ANC lub 5 godzin z aktywną redukcją. Całkowity czas odtwarzania (razem z etui) to do 35 godzin. Do zestawu wkładek dousznych Huawei dodał nowy, wyjątkowo mały rozmiar XS, obok dotychczasowych S, M i L.