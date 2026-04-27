Gamingowy laptop z RTX 5050 za 3699 zł. Zostały ostatnie sztuki

Mamy tu rozsądny wybór na ciężkie czasy i przy okazji ciekawy wybór, jeśli chodzi o prezent na pierwszą komunię. Sprzęt, na którym odpalimy każdą grę i to w większości przypadków na dość przyzwoitych nastawach graficznych, bez schodzenia suwakami na lewą stronę, chociaż oczywiście o nastawieniu wszystkiego na ultra również możemy zapomnieć. Mówimy tu jednak o laptopie za 3699 zł, czyli w cenie niższej, niż najbiedniejszy wariant RTX 5080.

HP Victus 15 to rozsądny wybór dla gracza z ograniczonym budżetem

Zacznijmy klasycznie: od monitora. Jest to 15,6-calowa matryca Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Co ma sens, ponieważ w tytułach e-sportowych kluczowy jest czas reakcji, a nie ilość pikseli. Sercem urządzenia jest 6-rdzeniowy i 12-wątkowy układ AMD Ryzen 5 240, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 w formie dwóch kości po 8 GB o taktowaniu 5600 MHz. Możemy więc cieszyć się wszystkimi bonusami wynikającymi z duall channel. Na pliki przeznaczono natomiast dysk NVMe 512 GB.

Najważniejszym punktem dla gracza jest oczywiście karta graficzna RTX 5050 z 8 GB vRAM. Ta powinna sobie poradzić z każdą grą, jaką w nią rzucimy i to przez długi czas. Co jest akurat pozytywnym aspektem kryzysu: technologia rozwija się wolniej. A wszystko to za 3699 zł.