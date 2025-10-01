Honor X7d kosztuje zaledwie 649 zł, a bateria jak marzenie

Honor X7d to jedna z ostatnich nowości marki, skierowana do najbardziej oszczędnych użytkowników. Mimo przystępnej ceny smartfon ma kilka atutów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwszym z nich jest wytrzymałość. Honor X7d wyróżnia się solidną konstrukcją z certyfikatem SGS Premium Performance, potwierdzającym odporność na upadki z wysokości do 1,8 metra oraz na zgniatanie. Telefon ma wzmocnione narożniki inspirowane pancerzem nosorożca oraz system rozpraszania sił uderzenia. Konstrukcję uzupełnia pyło- i wodoszczelność w standardzie IP54, co oznacza ochronę przed zachlapaniem. Co więcej, dzięki funkcji Wet-hand Touch Enhancement użytkownicy mogą cieszyć się płynną obsługą nawet mokrymi palcami.

Plusem nowego Honora X7d może się też okazać akumulator o pojemności 6500 mAh. Choć nie jest to rekord w dzisiejszych czasach, na rynku budżetowców stanowi ciekawą opcję. Jest to konstrukcja z podwójną komorą, która według producenta gwarantuje dłuższą żywotność, szybsze ładowanie, a także większą wytrzymałość i bezpieczeństwo. Telefon można ładować z mocą 35 W. Producent deklaruje, że po 5 latach użytkowania ogniwo zachowa ponad 80% pierwotnej pojemności dzięki wielopunktowemu monitorowaniu temperatury i pracy w zakresie od -20°C do 55°C. Czas pracy ma pozwolić na działanie przez cały dzień.

Niska cena wymusza jednak pewne kompromisy. Honor X7d wyposażony jest w ekran LCD TFT o przekątnej 6,77 cala o rozdzielczości tylko HD+ (720 x 1610), chociaż z wysokim odświeżaniem 120 Hz.

Sercem urządzenia jest niestety już mocno leciwy układ Qualcomm Snapdragon 685 wspierany przez 6 GB RAM. Pamięć wewnętrzna to 128 GB. Smartfon działa na bazie systemu MagicOS 9.0 opartego na Androidzie 15.

Sekcję fotograficzną reprezentuje aparat główny 108 Mpix z 3-krotnym zoomem bezstratnym (matrycowym) oraz trzema trybami portretowymi: Environmental, Atmospheric i Closeup. Do tego Honor X7d oferuje funkcje AI, takie jak Gumka AI czy Usuń odbicie AI, które poprawiają jakość obrazu i rozszerzają możliwości edycji zdjęć bezpośrednio na smartfonie.

Honor X7d wyposażono w przycisk AI z dwiema funkcjami: jedno kliknięcie uruchamia wybraną przez użytkownika aplikację, a dłuższe przytrzymanie wywołuje funkcje sztucznej inteligencji, takie jak tłumaczenie lub tworzenie treści.

Nowy model jest dostępny w trzech kolorach: srebrnym Meteor Silver, czarnym Velvet Black oraz złotym Desert Gold, przy czym ten ostatni jest dostępny wyłącznie w sklepie internetowym producenta. Cena Honora X7d wynosi 699 zł, ale na start można go już dostać za 649 zł.