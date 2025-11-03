Sprzęt

Nowy Honor za 499 zł. Ma baterię na lata i aparat 50 Mpix

Na polski rynek wchodzi nowy smartfon "za grosze". Honor X5c Plus ma przyciągnąć klientów bardzo niską ceną, ale nie tylko tym.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:52
0
Nowy budżetowiec marki Honor

Honor X5c Plus to najnowsza propozycja w segmencie podstawowym. Producent postawił na prosty i symetryczny design. Obudowa ma 7,89 mm grubości, a całe urządzenie waży 186 g. Firma chwali się też, że konstrukcja jest wyjątkowo odporna na upadki.

Z przodu znajdziemy duży, 6,74-calowy wyświetlacz. Jego maksymalna jasność to 450 nitów, co powinno być wystarczającą wartością do codziennego użytku. Honor dodał też funkcje ochrony wzroku, w tym dynamiczne przyciemnianie ekranu.

Bateria na lata i 128 GB pamięci

Najciekawszym elementem specyfikacji wydaje się bateria. Ogniwo ma pojemność 5260 mAh, co już samo w sobie zapowiada długi czas pracy. Honor idzie jednak o krok dalej. Deklaruje, że akumulator zachowa ponad 80% pojemności nawet po 1000 cyklach ładowania. To rzadka obietnica na tej półce cenowej.

Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G81. Nie jest to demon prędkości, ale do podstawowych zadań powinien wystarczyć. Wspierają go 4 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 128 GB miejsca, co jest solidnym wynikiem w tym segmencie.

Jeśli chodzi o aparaty, główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix. Wspiera ją sztuczna inteligencja, która ma pomagać w rozpoznawaniu obiektów i wyostrzaniu zdjęć, nawet tych tekstowych. Z przodu znajdziemy jednak tylko podstawowe "oczko" 5 Mpix.

MagicOS z przydatnym dodatkiem

Smartfon działa pod kontrolą systemu MagicOS 9.0, bazującego na Androidzie 15. Ciekawostką jest funkcja "Magiczna Kapsuła". Działa ona podobnie do rozwiązania znanego z droższych modeli. Dotknięcie banera powiadomień rozszerza go, dając szybki dostęp do informacji bez potrzeby przełączania aplikacji.

Bezpieczeństwa pilnuje czytnik linii papilarnych. Został on umieszczony na bocznej krawędzi. Można też skorzystać z odblokowywania twarzą.

Dostępność i cena

Sprzedaż smartfonu Honor X5c Plus ruszy w Polsce już 5 listopada 2025 roku. Urządzenie zostało wycenione na 499 zł. Nabywcy będą mieli do wyboru dwa kolory: czarny oraz błękitny.

telepolis
Zródła zdjęć: Honor
Źródła tekstu: Honor