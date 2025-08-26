Sprzęt

Honor Magic V5 debiutuje w Polsce. Smukły składak z prezentami na start

Honor wprowadza do Polski swój najnowszy składany model – Magic V5. To, zdaniem chińskiego producenta, najsmuklejszy obecnie składany smartfon na świecie, który łączy ultracienką konstrukcję, długą pracę na baterii i sztuczną inteligencję.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:30
0
Honor Magic V5 debiutuje w Polsce. Smukły składak z prezentami na start

Najsmuklejszy składany smartfon świata

Honor Magic V5 ma zaledwie 8,8 mm grubości (złożony, bez aparatów) i waży 217 g. To sprawia, że jest najcieńszym składanym smartfonem dostępnym na rynku. Producent wyposażył go w baterię krzemowo-węglową o pojemności 5820 mAh, która zapewnia długi czas pracy mimo smukłej obudowy.

Honor Magic V5 debiutuje w Polsce. Smukły składak z prezentami na start

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, wspierany przez funkcje AI. Smartfon jest odporny na kurz i wodę  na poziomie IP58/IP59, a ekran chroni powłoka Anti-scratch NanoCrystal Shield.

Ekran, który zmienia zasady gry

Honor Magic V5 oferuje dwa wyświetlacze – zewnętrzny 6,43" oraz wewnętrzny 7,95". Oba obsługują rysik, co ułatwia robienie notatek, rysowanie i pracę z dokumentami. Dzięki trybowi Multi-Flex, na ekranie można uruchomić do trzech aplikacji jednocześnie.

Honor Magic V5 debiutuje w Polsce. Smukły składak z prezentami na start

Mocny zestaw aparatów z AI

Nowy składak Honora został wyposażony w system AI Falcon Camera. W jego skład wchodzi aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz teleobiektyw peryskopowy o rozdzielczości 64 Mpix. Silnik AI Image Engine oferuje między innymi ulepszone portrety, tryb Super Zoom i zdjęcia w ruchu.

Honor Magic V5 debiutuje w Polsce. Smukły składak z prezentami na start

AI w służbie użytkownika

Magic V5 działa pod kontrolą systemu MagicOS 9.0 (Android 15), zintegrowanego z Google Gemini. Dzięki temu telefon wspiera między innymi podsumowywanie notatek, tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym czy edycję zdjęć z pomocą AI (usuwanie obiektów, ulepszanie jakości, animowanie zdjęć). Nowością jest także gest "tap tap", który pozwala szybko aktywować Gemini przez dwukrotne stuknięcie w tył obudowy.

Honor Magic V5 debiutuje w Polsce. Smukły składak z prezentami na start

Dostępność i cena, promocja na start

Honor Magic V5 16/512 GB dostępny jest w kolorach czarnym, złotym i białym (ostatni tylko w Honor Store). Smartfon można kupić również w sieciach w RTV Euro AGD, Media Expert, X-Kom, Komputronik oraz u operatorów Plus, Play, Orange i T-Mobile.

Honor Magic V5 debiutuje w Polsce. Smukły składak z prezentami na start

Cena startowa to 8599 zł. Kupując smartfon do 14 września 2025 roku można skorzystać z promocji i otrzymać 1200 zł rabatu oraz 6-miesięczną gwarancja na ekran.

Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Honor
Źródła tekstu: Honor