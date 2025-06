Honor będzie bił się z Vivo, a Magic V5 połączy ogień z wodą

Według najnowszych informacji pochodzących z chińskiej certyfikacji CMIIT oraz doniesień z Weibo nadchodzący Honor Magic V5 ma być wyposażony w akumulator o pojemności 6100 mAh . To aż o 20% więcej niż ma bateria w modelu Magic V3, który już był chwalony za ponadprzeciętną wytrzymałość na jednym ładowaniu (akumulator 5000 mAh). Dla porównania konkurencyjny, również zapowiadany przed premierą Vivo X Fold5 ma otrzymać akumulator o pojemności 6000 mAh , co oznacza, że Honor wyprzedzi rywala o symboliczne 100 mAh.

Na razie są to informacje nieoficjalne – Honor nie podał jeszcze daty premiery ani szczegółowej specyfikacji. Jednak ponieważ urządzenie przeszło już proces certyfikacji, oficjalna zapowiedź powinna być kwestią najbliższych tygodni. Poprzednik miał swoją chińską premierę w lipcu 2024, więc analogicznie w przyszłym miesiącu należy się spodziewać V5. Do Polski telefon może dotrzeć we wrześniu.