Pokazali monitor 1080 Hz. Idealny do CS-a i Valoranta

W świecie monitorów widać nowy, wyraźny trend. Polega on na oferowaniu różnych częstotliwości odświeżania w zależności od wybranej rozdzielczości. Im jest ona mniejsza, tym płynniejszy staje się obraz.

Niedawno Samsung pokazał monitor zdolny do odświeżania z częstotliwością 1040 Hz. Teraz firma HKC poszła o krok dalej. Stworzyli pierwszy na świecie monitor 1080 Hz.

Monitor z odświeżaniem 1080 Hz

Tym monitorem jest HKC ANTGAMER ANT275PQ MAX. Oczywiście odświeżanie 1080 Hz nie jest dostępne w każdej rozdzielczości. Aby osiągnąć taką płynność, konieczne jest zejście do HD (720p), ale dla wielu graczy Counter-Strike'a czy Valoranta nie będzie to problemem. Często i tak korzystają oni z takich rozdzielczości, aby uzyskać jak największą liczbę klatek na sekundę.