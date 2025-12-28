Sprzęt

Pokazali monitor 1080 Hz. Idealny do CS-a i Valoranta

Firma HKC zaprezentowała pierwszy na świecie monitor z odświeżaniem 1080 Hz. To model idealny do takich gier jak Counter-Strike 2 oraz Valorant.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
12:45
Pokazali monitor 1080 Hz. Idealny do CS-a i Valoranta

W świecie monitorów widać nowy, wyraźny trend. Polega on na oferowaniu różnych częstotliwości odświeżania w zależności od wybranej rozdzielczości. Im jest ona mniejsza, tym płynniejszy staje się obraz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niedawno Samsung pokazał monitor zdolny do odświeżania z częstotliwością 1040 Hz. Teraz firma HKC poszła o krok dalej. Stworzyli pierwszy na świecie monitor 1080 Hz.

Monitor z odświeżaniem 1080 Hz

Tym monitorem jest HKC ANTGAMER ANT275PQ MAX. Oczywiście odświeżanie 1080 Hz nie jest dostępne w każdej rozdzielczości. Aby osiągnąć taką płynność, konieczne jest zejście do HD (720p), ale dla wielu graczy Counter-Strike'a czy Valoranta nie będzie to problemem. Często i tak korzystają oni z takich rozdzielczości, aby uzyskać jak największą liczbę klatek na sekundę.

Pokazali monitor 1080 Hz. Idealny do CS-a i Valoranta

Przy pełnej rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli monitor i tak oferuje imponujące 540 Hz odświeżania. Niestety, na temat monitora nie wiadomo zbyt wiele. Z nazwy możemy się domyślić, że ma on przekątną 27 cali. Natomiast nie znamy rodzaju zastosowanego panelu czy jasności. Natomiast nie zabraknie złącz HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.1. Cena również nie jest jeszcze znana.

Zródła zdjęć: HKC, Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech