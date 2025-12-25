Monitor z odświeżaniem 240 Hz to za mało? Ten model oferuje 1040 Hz

Większość graczy pewnie wciąż marzy o monitorze z odświeżaniem 240 Hz. Takie modele doskonale sprawdzają się w dynamicznych grach online, np. CS2 lub Valorancie. Jednak tego typu wartości, chociaż wciąż wysokie, są dzisiaj już przeżytkiem. Na rynku dostępne są modele oferujące ponad 500 Hz. Teraz Samsung pokazał monitor, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością aż 1040 razy na sekundę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe monitory Samsung Odyssey

W sumie Samsung zaprezentował aż 5 nowych monitorów dla graczy z serii Odyssey. Zdecydowanie najciekawszym modelem jest Samsung Odyssey G6 (G60H), który pozwala na odświeżanie obrazu z częstotliwością aż 1040 Hz. Natomiast jest tutaj haczy. Taka wartość jest ograniczona do rozdzielczości HD, która akurat w przypadku graczy Counter-Strike'a jest dość popularna. Natomiast w natywnej rozdzielczości QHD monitor oferuje 600 Hz.

Kolejny model to Samsung Odyssey 3D (G90HX). Jest on wyposażony w 32-calowy ekran 6K z odświeżaniem do 165 Hz (330 Hz w trybie Dual Model) i czasem reakcji 1 ms. Ma HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1. Samsung chwali się, że jest to pierwszy ekran, który oferuje obraz 3D bez konieczności używania specjalnych okularów.

Następny w kolejce jest Samsung Odyssey G8 (G80HS), dostępny w trzech wariantach. Model 32-calowy oferuje 165 Hz w rozdzielczości 6K lub 330 Hz w 3K. Z kolei 27-calowy to 180 Hz w 5K oraz 360 Hz w QHD. Dostępny będzie też drugi wariant 32-calowy z panelem QD-OLED o rozdzielczości 4K, odświeżaniu 240 Hz, jasności 300 nitów oraz HDR True Black 500. Wszystkie trzy obsługują AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-Sync.