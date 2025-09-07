Google zmienił zdanie. Wypisuje się z eko planów

Google ma jasne cele, którymi chętnie się chwali na swojej stronie. Jeden z nich, czyli osiągnięcie całkowitej zeroemisyjności do 2030 roku jakiś czas temu zniknął. Rzecz jasna bez większej pompy, a po cichu, żeby nie zwracać niczyjej uwagi. Jednak jak nietrudno się domyślić ruch ten nie umknął uwadze mediów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google rezygnuje z zeroemisyjności

Rzecz jasna po wypłynięciu sprawy gigant stwierdził, że nie ma mowy o zrezygnowaniu z tego celu. Rzecz w tym, że mamy wrzesień 2025 roku, czyli do jego osiągnięcia zostało nieco ponad 4 lata. Firma przyznaje, że osiągnięcie tego celu w tak krótkim czasie jest po prostu nierealne, chociaż upiera się, że cel wciąż istnieje.