Google zmienił zdanie. Wypisuje się z eko planów
Firmy technologiczne swego czasu bardzo mocno chwaliły się swoimi planami dotyczącymi zeroemisyjności. Teraz zaś po cichu zmieniają narrację.
Google ma jasne cele, którymi chętnie się chwali na swojej stronie. Jeden z nich, czyli osiągnięcie całkowitej zeroemisyjności do 2030 roku jakiś czas temu zniknął. Rzecz jasna bez większej pompy, a po cichu, żeby nie zwracać niczyjej uwagi. Jednak jak nietrudno się domyślić ruch ten nie umknął uwadze mediów.
Google rezygnuje z zeroemisyjności
Rzecz jasna po wypłynięciu sprawy gigant stwierdził, że nie ma mowy o zrezygnowaniu z tego celu. Rzecz w tym, że mamy wrzesień 2025 roku, czyli do jego osiągnięcia zostało nieco ponad 4 lata. Firma przyznaje, że osiągnięcie tego celu w tak krótkim czasie jest po prostu nierealne, chociaż upiera się, że cel wciąż istnieje.
Warto tu dodać, że na przeszkodzie stoi tu zarówno polityka wewnętrzna USA, która kładzie obecnie mniejszy nacisk na ochronę środowiska, jak i rozwój AI, które potrzebuje coraz to więcej energii. Zeroemisyjność w takim wypadku jest nie tylko mniej istotna, ale wręcz stanowi realną przeszkodę.