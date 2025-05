Google Pixel 8 spędził cztery dni w jacuzzi – oto co się stało

Po znalezieniu telefonu właściciel posesji starannie go zapakował i odesłał do redditora. Ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich, po rozpakowaniu i podłączeniu do ładowarki, Pixel 8... zadziałał bez żadnych problemów . Użytkownik podzielił się nawet zdjęciem działającego telefonu.

Pixel 8 ma certyfikat IP68, co oznacza odporność na kurz oraz wodę – do 30 minut zanurzenia przy głębokości 1,5 m. Jacuzzi nie było tak głębokie, jednak cztery dni w gorącej wodzie to i tak świetny wynik przekraczający tę normę. Fakt, że telefon przetrwał to bez szwanku, jest wręcz niewiarygodny.