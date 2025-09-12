Pixel 10 Pro XL na warsztacie Zacka. Zobacz, jak wygląda w środku

Google stawia na łatwiejsze naprawy

Pixel 10 Pro XL został rozebrany przez Zacka z kanału JerryRigEverything. Autor krok po kroku pokazał, jak dostać się do wnętrza amerykańskiego flagowca. Wtedy się okazało, że największą zmianą w porównaniu do poprzednich modeli jest łatwiejszy demontaż baterii. Tym razem można ją wyjąć znacznie szybciej, co ułatwia ewentualną wymianę.

Choć Zack chwali nowe rozwiązania Google'a, iFixit nie ocenia sytuacji tak optymistycznie. Według specjalistów, naprawialność Pixela 10 Pro XL faktycznie jest lepsza niż w poprzednich generacjach, ale wciąż nie można mówić o rewolucji. To raczej krok w dobrą stronę niż prawdziwy przełom.

Aby wymienić ekran, wystarczy odpiąć jeden kabel i pracować od frontu urządzenia. Jeśli jednak trzeba dostać się do innych podzespołów, droga prowadzi od tylnej części telefonu. To pokazuje, że Google stara się balansować między solidną konstrukcją a możliwością napraw.

