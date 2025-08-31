Tajemnica Pixela 10. Google ukrywa przed Tobą część jego mocy

Dlaczego Pixel 10 "ukrywa" RAM?

Choć Google Pixel 10 na papierze oferuje 12 GB RAM-u, w praktyce użytkownik dostaje do dyspozycji jedynie około 8,5 GB. Pozostałe 3,5 GB zostało zarezerwowane na potrzeby układu Tensor TPU, czyli specjalnego procesora odpowiedzialnego za obsługę funkcji sztucznej inteligencji. Ta część RAM-u nie jest dostępna dla uruchamianych przez Ciebie aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla wielu osób 8,5 GB RAM-u to wciąż spory zapas. Jeśli jednak przyzwyczaiłeś się do szybkiego przełączania kilkunastu aplikacji naraz, różnica może być zauważalna.

Możesz odzyskać pełne 12 GB RAM-u

Okazuje się jednak, że Google nie zablokował całkowicie dostępu do ukrytej pamięci. Jeśli zależy Ci bardziej na multitaskingu niż na błyskawicznie działających funkcjach AI, możesz samodzielnie "uwolnić" całość RAM-u.

Procedura jest prosta:

wejdź w Ustawienia,

otwórz zakładkę Aplikacje > Wszystkie aplikacje,

wybierz menu z trzema kropkami i zaznacz opcję Pokaż systemowe,

na liście znajdź AI Core,

wyłącz tę usługę.

Od tego momentu system odda Ci pełne 12 GB RAM-u, które możesz wykorzystać do własnych zadań. Trzeba się jednak liczyć z tym, że niektóre procesy oparte na Tensor TPU będą działały wolniej.

Google Pixel 10 0 opinii Google Pixel 10 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4970mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Pixel 10 Pro bez kompromisów

Jeśli nie chcesz wybierać między sztuczną inteligencją a multitaskingiem, rozwiązaniem mogą być droższe modele – Pixel 10 Pro lub Pixel 10 Pro XL. Te oferują 16 GB RAM-u, co wystarcza zarówno dla AI, jak i użytkownika.

Google Pixel 10 Pro 3 opinii Google Pixel 10 Pro 3 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor - Aparat 50 Mpix Bateria 4870mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej