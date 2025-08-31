Sprzęt

Tajemnica Pixela 10. Google ukrywa przed Tobą część jego mocy

Kupujesz nowego Pixela 10 i cieszysz się z 12 GB pamięci RAM. Problem w tym, że nie wszystko trafia do Twoich aplikacji. Google ukrył część zasobów, ale istnieje prosty sposób, by je odzyskać.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 31 SIE 2025
Dlaczego Pixel 10 "ukrywa" RAM?

Choć Google Pixel 10 na papierze oferuje 12 GB RAM-u, w praktyce użytkownik dostaje do dyspozycji jedynie około 8,5 GB. Pozostałe 3,5 GB zostało zarezerwowane na potrzeby układu Tensor TPU, czyli specjalnego procesora odpowiedzialnego za obsługę funkcji sztucznej inteligencji. Ta część RAM-u nie jest dostępna dla uruchamianych przez Ciebie aplikacji.

Dla wielu osób 8,5 GB RAM-u to wciąż spory zapas. Jeśli jednak przyzwyczaiłeś się do szybkiego przełączania kilkunastu aplikacji naraz, różnica może być zauważalna.

Reklama
Możesz odzyskać pełne 12 GB RAM-u

Okazuje się jednak, że Google nie zablokował całkowicie dostępu do ukrytej pamięci. Jeśli zależy Ci bardziej na multitaskingu niż na błyskawicznie działających funkcjach AI, możesz samodzielnie "uwolnić" całość RAM-u.

Procedura jest prosta:

  • wejdź w Ustawienia,
  • otwórz zakładkę Aplikacje > Wszystkie aplikacje,
  • wybierz menu z trzema kropkami i zaznacz opcję Pokaż systemowe,
  • na liście znajdź AI Core,
  • wyłącz tę usługę.

Od tego momentu system odda Ci pełne 12 GB RAM-u, które możesz wykorzystać do własnych zadań. Trzeba się jednak liczyć z tym, że niektóre procesy oparte na Tensor TPU będą działały wolniej.

Google Pixel 10
0 opinii
Google Pixel 10

Google Pixel 10
0 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 4970mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Pixel 10 Pro bez kompromisów

Jeśli nie chcesz wybierać między sztuczną inteligencją a multitaskingiem, rozwiązaniem mogą być droższe modele – Pixel 10 Pro lub Pixel 10 Pro XL. Te oferują 16 GB RAM-u, co wystarcza zarówno dla AI, jak i użytkownika.

Google Pixel 10 Pro
3 opinii
Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro
3 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor -
Aparat 50 Mpix
Bateria 4870mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Google Pixel 10 Pro – genialny, ale nie bez wad (test)

Google Pixel 10 Pro XL
0 opinii
Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL
0 opinii
Ekran 6.80" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor -
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
