Google skończył prace nad okularami AI. Producentem będzie HTC

Rynek ubieralnego sprzętu AI staje się coraz atrakcyjniejszy i bardziej dochodowy, ale do niedawna pojawiały się doniesienia, że Google nie planuje wypuszczać własnych inteligentnych okularów. Jednak najnowsze informacje wskazują, że prace R&D nad urządzeniem zostały już zakończone, a w projekt zaangażowani byli zewnętrzni producenci.

Aktualnie liderem tej młodej branży jest Meta

Jak donosi redakcja IT Home, prototyp został opracowany przez firmę Quanta, a produkcją zajmowało się HTC, które ma już doświadczenie w tym segmencie dzięki własnemu modelowi VIVE Eagle zintegrowanemu z chińskim modelem językowym i solidną specyfikacją. Acz podobno Google wciąż nie podjął decyzji, czy wprowadzić produkt na rynek.

Z danych Counterpoint Research wynika, że globalna sprzedaż inteligentnych okularów wzrosła w pierwszej połowie 2025 roku o 110% rok do roku, a głównym motorem wzrostu były modele Ray-Ban Meta. Odpowiadały one za 78% wszystkich dostaw w pierwszej połowie 2025, podczas gdy w 2024 roku było to "tylko" 46% w H1 i 66% w H2.