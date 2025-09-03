Garmin Fenix 8 Pro debiutuje: MicroLED i komunikacja satelitarna inReach

Fenix 8 Pro został zaprojektowany z myślą o aktywnościach, podczas których noszenie telefonu ze sobą jest niepraktyczne. Wbudowana technologia inReach umożliwia łączność satelitarną i komórkową. Zegarek wykorzystuje ją do komunikacji tekstowej i wysyłania powiadomień o lokalizacji. Dwustronna komunikacja tekstowa możliwa jest z użytkownikami aplikacji Garmin Messenger na telefonie lub kompatybilnego smartwatcha Garmin. Rozwiązanie to pozwala także wysyłać powiadomienia z aktualną lokalizacją do bliskich, aby mogli śledzić postępy na trasie.

Oprócz wysyłania wiadomości tekstowych lub sprawdzania lokalizacji Fenix 8 Pro może być używany do wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości głosowych, udostępniania linków LiveTrack i przeglądania prognoz pogody po połączeniu z siecią LTE.

Po uruchomieniu opcji SOS, Fenix 8 Pro wyśle wiadomość za pośrednictwem połączenia satelitarnego lub komórkowego do centrum Garmin Response, gdzie przez całą dobę dyżuruje zespół koordynatorów ds. reagowania kryzysowego. Stamtąd Garmin Response komunikuje się z użytkownikiem, osobami z listy kontaktów alarmowych, organizacjami poszukiwawczo-ratowniczymi i innymi dostępnymi lokalnymi służbami. Informuje użytkowników i osoby z listy kontaktów alarmowych o działaniach ratowniczych, w tym o potwierdzeniu, że pomoc jest w drodze, i pozostaje w bieżącym kontakcie do czasu rozwiązania zdarzenia.

Pierwszy tego rodzaju wyświetlacz MicroLED

Fenix 8 Pro debiutuje też w wersji MicroLED. Jej wyświetlacz składa się z ponad 400 tys. pojedynczych diod LED zapewniających jasność aż do 4500 nitów. Wyświetlacz gwarantuje też bogate kolory i wysoką gęstość pikseli przy szerokich kątach widzenia i doskonałą czytelność, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.

Wszystkie modele Fenix 8 Pro są przystosowane do wszelkich aktywności i mają certyfikat wodoszczelności odpowiedni do nurkowania. Mają szczelne metalowe przyciski, osłonę czujników, ekran dotykowy AMOLED lub MicroLED, tytanowy bezel oraz latarkę LED.

Podobnie jak wcześniejsze modele, Fenix 8 Pro ma bogaty zestaw funkcji do monitorowania wydolności, nawigacji, zdrowia i dobrego samopoczucia, a także funkcje smart. Wśród wartych uwagi funkcji treningowych warto wymienić ocenę wytrzymałości i formy na podbiegach, codzienne sugestie treningowe, wgraną mapę TopoActive, dynamiczne wyznaczanie trasy powrotnej, aplikację Garmin EKG, asystenta, Garmin Pay, funkcje bezpieczeństwa i śledzenia oraz wiele innych.