Galaxy S27 Ultra z nowym systemem rozpoznawania twarzy
Chociaż w sieci krążą już liczne doniesienia o nadchodzącej serii Galaxy S26, to równocześnie pojawiły się pierwsze informacje o jeszcze późniejszej generacji. Galaxy S27 Ultra ma otrzymać nowy system rozpoznawania twarzy Polar ID.
Pierwsze przecieki o serii Galaxy S27 sugerują, że flagowiec Samsunga z 2027 roku wprowadzi funkcję, na którą użytkownicy czekali od lat. Według tipstera @SPYGO19726 w testowym firmware modelu Galaxy S27 Ultra znaleziono odniesienia do systemu „Polar ID v1.0”, opisanego jako „system uwierzytelniania światłem spolaryzowanym”.
Nowy mechanizm miałby wykorzystywać przedni sensor ISOCELL Vizion oraz całkiem nowy mechanizm bezpieczeństwa. Według przecieku czas odblokowania wynosi około 180 milisekund, a skuteczność w wykrywaniu prób oszustwa ma być znacznie większa niż w dotychczasowych systemach rozpoznawania twarzy Samsunga.
Polar ID nie jest zupełnie nowym pomysłem. Technologia została opracowana przez amerykańską firmę Metalenz i wykorzystuje tzw. metapowierzchnie optyczne, umożliwiające rejestrowanie polaryzacji światła. Dzięki temu system potrafi uchwycić unikaltowy dla każdej osoby „podpis polaryzacyjny” twarzy, co ma zapewniać bezpieczeństwo większe nawet niż w Face ID od Apple. Metalenz zapewnia, że nawet zaawansowane maski i modele 3D są natychmiast rozpoznawane jako oszustwo.
Metalenz współpracuje z Qualcommem począwszy od szczytu Snapdragon Summit 2023, a podczas targów MWC 2024 ogłoszono integrację technologii Polar ID z sensorem Samsung ISOCELL Vizion 931. Najwyraźniej zapowiadane wtedy rozwiązanie w końcu doczeka się realizacji, choć trzeba będzie poczekać na to do Galaxy S27 Ultra.