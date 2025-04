Flagowy składak Samsunga w świetnej promocji. Kupisz go za mniej, niż 4000 zł

Składane smartfony wciąż są niszą i nie muszą do wszystkich trafiać. Jednak wizja stosunkowo małego urządzenia, które rozkłada się na dwukrotnie większe, ma swój urok . Tu natomiast mamy do czynienia z prawdziwym flagowcem, który może być Wasz za jedyne 3799 zł .

Samsung Galaxy Z Flip6

Smartfon ten ma dwa ekrany. Mniejszy, o przekątnej 3,4-cala znajduje się na zewnątrz. Wyświetla on obraz w rozdzielczości 720 × 748 pikseli i odpowiada za wyświetlanie powiadomień i robienie selfie. Większy to natomiast 6,7-calowy elastyczny AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Sercem urządzenia jest Snadragon 8 Gen 3, którego wspiera 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Jeśli chodzi o aparaty, to główny ma 50 Mpix, którego wspiera 12 Mpix szerokokątny. Z przodu natomiast znajduje się oczko 10 Mpix do rozmów wideo. A wszystko to za jedyne 3799 zł.