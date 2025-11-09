FiiO rozpieszcza audiofilów. Dwa wyjątkowe modele słuchawek za grosze

FiiO JT3

iiO JT3 to otwarte słuchawki wokółuszne, które zostały zaprojektowane z myślą o dostarczeniu potężnego i szczegółowego dźwięku w przystępnej cenie. Wyposażone w są w duży, 50-milimetrowy przetwornik dynamiczny z kompozytową membraną polimerową PEK i PU oraz mosiężnym pierścieniem tłumiącym. Producent zachwala, że FiiO JT3 oferują bogate i dynamiczne brzmienie z głębokim, dobrze kontrolowanym basem oraz przestrzenną sceną dźwiękową. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie 10 Hz – 35 kHz, a impedancja wynosi 80 omów przy 1 kHz.

Słuchawki FiiO JT3 mają otwartą konstrukcję, co powinno zapewnić szeroką i naturalną scenę dźwiękową, idealną do krytycznego odsłuchu i gamingu. Wyposażone są w odłączany podwójny kabel (3,5 mm do 3,5 mm) z mikrofonem. Zewnętrzna kratka ze stopu aluminium i magnezu zapewnia wytrzymałość i lekkość. Wyposażone są w pałąk ze stali nierdzewnej i stopu cynku oraz łożyska kulkowe do płynnej regulacji rozmiaru. Słuchawki ważą 330 g.

FiiO JT3 dostępne są w polskiej dystrybucji za 449 zł.

FiiO JT7

FiiO JT7 to otwarte słuchawki planarne, o podobnej konstrukcji zewnętrznej jak FiiO JT3. Wyposażone są w duży przetwornik planarny o wymiarach 95x86 mm z ultracienką membraną o grubości 3 µm. Pasmo przenoszenia to 7 Hz – 40 kHz.

W FiiO JT7 na membranie przetwornika zastosowano autorski system F.E.S. (FIIO Elastic System), który poprawia jej elastyczność i kontrolę, co przekłada się na jeszcze lepszą jakość dźwięku. Impedancja na poziomie 18 omów sprawia, że JT7 są łatwe do napędzenia i doskonale współpracują z szeroką gamą urządzeń, od przenośnych odtwarzaczy po wzmacniacze stacjonarne. Producent zachwala, że JT7 oferują niezwykle szybką odpowiedź transjentową, minimalne zniekształcenia i zdumiewającą detaliczność dźwięku w całym paśmie przenoszenia.