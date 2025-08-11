Euro ma coś dla mieszczuchów. Kosztuje 999 zł i rozwiązuje problemy

Rozwiązaniem takiego problemu może być rower. Ten jednak zajmuje sporo miejsca i wymaga nieco wysiłku w napędzeniu go za pomocą korby nożnej. Alternatywą są natomiast hulajnogi elektryczne. Na przykład Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2 Gen . Hulajnoga ta idealnie wpasowuje się w miejskie warunki, a przy okazji nie kosztuje fortuny, bo jedyne 999 zł .

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2 Gen

Hulajnoga ta, będąca zgodna a polskimi przepisami rozpędza się do 20 km na godzinę. I chociaż nie brzmi to jak zawrotna prędkość, to warto pamiętać, że tego typu pojazdami nie można się szybciej przemieszczać po naszych ulicach. Natomiast dzięki 10-calowym kołom typowe dla naszych ulic nierówności nie stanowią aż tak dużego problemu. Zasięg do 25 km sprawi natomiast, że dla większości z nas dojazdy do i z pracy nie będą większym wyzwaniem. Nawet jeśli po drodze zahaczymy do sklepu. A wszystko to przy 15,4 kg wagi i składanej kierownicy, dzięki czemu znajdzie ona miejsce nawet w małym domu i cenie jedynych 999 zł.