Groźna burza, lub wakacje na dziko? Ten sprzęt przyda się wszędzie

Tak, w dzisiejszych czasach energooszczędnej elektroniki w wielu zastosowaniach wystarczy składany panel fotowoltaiczny i większy powerbank. Jednak kiedy myślimy także o zasileniu lodówki, pralki — nawet małej, turystycznej, czy przenośnego prysznica, to okazuje się, że powerbank to stanowczo za mało. Natomiast porządna stacja zasilania poradzi sobie z tymi urządzeniami zarówno w małej, turystycznej, jak i dużej, domowej formie — zwłaszcza jeśli sparujemy ją z solarem. I tu do gry wkracza EcoFlow DELTA 3 Max, którą możecie kupić za jedyne 4299 zł.

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EcoFlow DELTA 3 Max

Czym się ona charakteryzuje? Zacznijmy od tego, że to zapas 2048 kWh energii, a sama stacja może pracować pod stałym obciążeniem 2400 W, oraz chwilowym dochodzącym do 4800 W. Pralka, piekarnik, czy AiFryer zadziałają z nią bez problemu. Ma ona przy tym jedno gniazdo USB-A oferujące 18 W mocy, 2 USB-C dające 30 W mocy, oraz jedno USB-C z mocą 100 W. Najważniejsze są jednak 4 gniazda AC, czyli takie same, jakie mamy w domowym kontakcie.