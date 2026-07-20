Groźna burza, lub wakacje na dziko? Ten sprzęt przyda się wszędzie
Jeśli żyjesz w miejscu, w którym przerwy w dostawie prądu się zdarzają, lub często wyjeżdżasz w dzicz i brakuje Ci energii, to ten sprzęt będzie dla Ciebie idealnym wyborem, zwłaszcza że jest dziś w świetnej promocji.
Tak, w dzisiejszych czasach energooszczędnej elektroniki w wielu zastosowaniach wystarczy składany panel fotowoltaiczny i większy powerbank. Jednak kiedy myślimy także o zasileniu lodówki, pralki — nawet małej, turystycznej, czy przenośnego prysznica, to okazuje się, że powerbank to stanowczo za mało. Natomiast porządna stacja zasilania poradzi sobie z tymi urządzeniami zarówno w małej, turystycznej, jak i dużej, domowej formie — zwłaszcza jeśli sparujemy ją z solarem. I tu do gry wkracza EcoFlow DELTA 3 Max, którą możecie kupić za jedyne 4299 zł.
EcoFlow DELTA 3 Max
Czym się ona charakteryzuje? Zacznijmy od tego, że to zapas 2048 kWh energii, a sama stacja może pracować pod stałym obciążeniem 2400 W, oraz chwilowym dochodzącym do 4800 W. Pralka, piekarnik, czy AiFryer zadziałają z nią bez problemu. Ma ona przy tym jedno gniazdo USB-A oferujące 18 W mocy, 2 USB-C dające 30 W mocy, oraz jedno USB-C z mocą 100 W. Najważniejsze są jednak 4 gniazda AC, czyli takie same, jakie mamy w domowym kontakcie.
Z tyłu urządzenia znajduje się natomiast gniazdo zapalniczki 12 V oraz port XT60, które pozwala na ładowanie z fotowoltaiki z mocą do 500 W. To jednak wciąż nie wszystko. Otóż stacja ta ma funkcję UPS z opóźnieniem 10 ms. Tym samym kluczowe urządzenia, jak komputer podczas pracy, czy lodówka domowa, kiedy nie ma nas przez kilka dni, a brak prądu jest prawdopodobny, mogą być podłączone do stacji i czerpać z niej energię w momencie, kiedy zabraknie jej w sieci. A wszystko to za jedyne 4299 zł.