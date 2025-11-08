Potężna stacja zasilania w mocarnej przecenie. To aż 1024 Wh i 1800 W

Z naciskiem na dziś, ponieważ promocja ta potrwa jedynie do 23:59 dnia 11 listopada, lub do wyczerpania zapasów. Natomiast w momencie pisania tego tekstu pozostało 88 sztuk objętych promocją. Dzięki niej możecie kupić ECOFLOW DELTA 2 za jedyne 1999 zł. Stacja ta oferuje 1024 Wh pojemności, oraz może pracować pod ciągłym obciążeniem 1800 W. Znajdziemy w niej cztery gniazda AC, cztery porty USB-A, oraz dwa USB-C o mocy do 100 W. Dostępne jest także dwustronne gniazdo zapalniczki, którym i podładujemy stację i podłączymy do niego odbiornik, oraz dwa wyjścia DC 5521.

ECOFLOW DELTA 2

Samą stację naładujemy z gniazdka dedykowanym złączem do 80% w ciągu zaledwie godziny, a także przy pomocy solarów, dzięki dedykowanemu złączu na nie. Tym samym stacja ta idealnie sprawdzi się w kamperze, lub domku letniskowym bez podłączenia jej do sieci. Wiele można zyskać na niej także w zwykłym domu jeśli mamy korzystną taryfę nocną. Będzie także świetnym rozwiązaniem na wypadek blackoutu. A wszystko to za jedyne 1999 zł.