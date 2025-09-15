Sprzęt

Dzięki tej ładowarce zmienna aura Cię nie zaskoczy, a jest za pół ceny

Ładowarka Qi to zwykle coś, co mamy tuż przy łóżku. Ot, odkładamy naszego smartfona na noc do ładowania, a potem mamy naładowane urządzenie na cały dzień. Wielu z nas zaraz po przebudzeniu spogląda na jego ekran, aby sprawdzić pogodę i przygotować się na to, co czeka nas za oknem. Sęk w tym, że prognozy i aktualna pogoda są ustalane na podstawie stacji meteorologicznych. I jeśli mieszkamy w mieście, gdzie taka się znajduje, to nie ma większego problemu. Gorzej, jeśli najbliższa stacja jest kilkadziesiąt kilometrów od nas. Wtedy wskazania aplikacji to bardziej sugestia, niż twarde fakty. Tu do gry wchodzi einston ESPOG06.

einston ESPOG06 I sprawdzi pogodę i naładuje smartfona

einston ESPOG06

Jest to niezwykle ciekawe połączenie: ładowarki Qi i stacji pogodowej. Jeśli chodzi o ładowanie, to odbywa się z mocą 10 W, co przy całonocnym zostawieniu na niej smartfona nie stanowi problemu. Natomiast sprawdzanie pogody odbywa się przy pomocy modułu zewnętrznego. Dzięki niemu stacja podaje nam temperaturę, wilgotność i ciśnienie, a nawet potrafi na tej podstawie przygotować prognozę pogody. Dodatkowo może działać jako zegar i budzik. A wszystko to za jedyne 99,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

