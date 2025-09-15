Dzięki tej ładowarce zmienna aura Cię nie zaskoczy, a jest za pół ceny

Sprzęt

Ładowarka Qi to zwykle coś, co mamy tuż przy łóżku. Ot, odkładamy naszego smartfona na noc do ładowania, a potem mamy naładowane urządzenie na cały dzień. Wielu z nas zaraz po przebudzeniu spogląda na jego ekran, aby sprawdzić pogodę i przygotować się na to, co czeka nas za oknem. Sęk w tym, że prognozy i aktualna pogoda są ustalane na podstawie stacji meteorologicznych. I jeśli mieszkamy w mieście, gdzie taka się znajduje, to nie ma większego problemu. Gorzej, jeśli najbliższa stacja jest kilkadziesiąt kilometrów od nas. Wtedy wskazania aplikacji to bardziej sugestia, niż twarde fakty. Tu do gry wchodzi einston ESPOG06.