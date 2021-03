Przez kłopoty Samsunga mogą być problemy z dostępnością dysków SSD

Dochodzą do nas kolejne, niepokojące doniesienia z rynku hardware'owego. Problemy Samsunga mogą doprowadzić do ograniczonej dostępności dysków SSD i tym samym wzrostu ich cen.

Wygląda na to, że początek 2021 roku to pasmo złych informacji dla wyznawców PC Master Race. Dostępność karty graficznych nie tylko się nie poprawia, co jest wręcz coraz gorzej. Poza tym ograniczenia NVIDII, które miały zniechęcić górników do kupowania RTX-ów 3060, zostały już złamane. Teraz dochodzą do tego problemy Samsunga, które mogą finalnie doprowadzić do wzrostu cen dysków SSD.

Zobacz: Samsung zapowiada dysk 980 SSD NVMe – bez pamięci DRAM

W zeszłym miesiącu Samsung ogłosił, że tymczasowo zamyka fabrykę w Austin z powodu panujących tam zamieci śnieżnych. Wszyscy spodziewali się, że placówka zostanie uruchomiona od razu, gdy tylko poprawi się pogoda. Aura już od dłuższego czasu jest sprzyjająca, a fabryka nadal nie działa. Co gorsze, docierają do nas informacje, że najwcześniej produkcja zostanie wznowiona dopiero w kwietniu. To oznacza dla Samsunga prawie 2 miesiące starty.

Fabryka w Austin jest o tyle ważna dla Samsunga, że produkuje aż 75 procent kontrolerów do dysków SSD. Nawet jeśli linie ruszą w kwietniu, to pierwsze egzemplarze zostaną wysłane dopiero w maju. To w krótkim czasie może doprowadzić do braków w sklepach, chociaż tutaj duże znaczenie odegrają zapasy koreańskiej firmy. Nie wiemy jednak, jak duże one były. Pomimo tego 2-miesięczne zatrzymanie produkcji aż 75 procent kontrolerów musi odbić się na rynku, tym bardziej że Samsung odpowiada aż za 28 procent światowej sprzedaży. Dlatego finalnie możemy się spodziewać gorszej dostępności dysków SSD w najbliższych tygodniach i tym samym wyższych cen.

Zobacz: W 2020 roku kupiliśmy więcej dysków SSD niż HDD, ale miały mniejszą pojemność

Zobacz: Samsung 870 EVO - nowa seria dysków SSD SATA

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: ExtremeTech