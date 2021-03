Samsung zapowiada dysk 980 SSD NVMe – bez pamięci DRAM

Samsung zapowiedział dziś nowy dysk SSD NVMe o oznaczeniu 980. To pierwszy nośnik tej firmy pozbawiony pamięci DRAM. Zdaniem producenta brak DRAM sprawi, że dyski NVMe będą teraz bardziej przystępne dla większej liczby użytkowników.

Dotychczasowe konstrukcje pozbawione pamięci DRAM nie były wolne od wad. Brak pamięci ulotnej uniemożliwiał szybki dostęp do danych, co miało wpływ na działania nośnika. Samsung 980 wykorzystuje technologię Host Memory Buffer (HMB), która łączy dysk bezpośrednio z pamięcią DRAM procesora zainstalowanego w komputerze.

Zobacz: RTX 3090 podłączony do portu M.2 NVMe w laptopie

Technologia ta, w połączeniu z najnowszą, szóstą generacją pamięci V-NAND oraz zoptymalizowanym kontrolerem i oprogramowaniem, umożliwia dyskowi 980 osiągnięcie sześciokrotnie większej prędkości niż w przypadku dysków SSD SATA. Sekwencyjne prędkości odczytu i zapisu sięgają 3500 i 3000 MB/s, natomiast losowe odczyty i zapisy są szacowne odpowiednio na 500 tys. IOPS i 480 tys.

Usprawniona technologia Intelligent TurboWrite 2.0, dzięki przydzieleniu znacznie większego obszaru buforowego, oferuje również wyższą ciągłą wydajność w porównaniu z poprzednią wersją.

Użytkownikom pracującym z bardzo dużymi plikami lub uruchamiającym bardzo zaawansowane graficznie gry, do gustu przypadnie także nowy tryb „Full Power Mode” dodany do oprogramowania Samsung Magician 6.3. Umożliwia on ciągłą pracę dysku z maksymalną wydajnością. Długotrwałe użytkowanie bez przegrzewania się umożliwiają technologia Dynamic Thermal Guard, niklowany kontroler i etykiety rozpraszające ciepło.

W porównaniu z poprzednim modelem 970 EVO model 980 charakteryzuje się zwiększoną wydajnością energetyczną (nawet o 56%), dzięki czemu użytkownicy laptopów mogą lepiej zarządzać zużyciem energii.

Zobacz: Samsung 870 EVO - nowa seria dysków SSD SATA

Samsung 980 NVMe SSD: dane techniczne

Interfejs: PCIe Gen.3.0 x4, NVMe 1.4

Typ: M.2 (2280)

Pojemność: 1 TB, 500 GB, 250 GB

Sekwencyjna prędkość odczytu / zapisu : do 3500 / 3000 MB/s

Losowa prędkość odczytu/zapisu (QD32): do 500K IOPS / 480K IOPS

Oprogramowanie do zarządzania: Samsung Magician

Szyfrowanie danych: AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667)

TBW: 600 TBW (1 TB), 300 TBW (500 GB), 150 TBW (250 GB)

Pięcioletnia gwarancja

Zobacz: W 2020 roku kupiliśmy więcej dysków SSD niż HDD, ale miały mniejszą pojemność

Zobacz: ADATA SE900G - szybki, zewnętrzny dysk SSD z podświetleniem RGB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung