Samsung 870 EVO - nowa seria dysków SSD SATA

Chociaż nie odbyła się oficjalna premiera dysków SSD Samsung EVO 870, to nowe nośniki danych pojawiły się już w kilku europejskich i amerykańskich sklepach. To nowa seria bardzo popularnych modeli SATA.

W kilku amerykańskich i europejskich sklepach pojawiły się nowe dyski SSD SATA z serii Samsung 870 EVO. To o tyle dziwne, że koreański producent do tej pory nic o nich nie wspominał, a przynajmniej nie w oficjalnej komunikacji. Tymczasem to nowa generacja bardzo popularnych wśród użytkowników nośników danych, więc zakładam, że mogą się cieszyć dużą popularnością.

Samsung 870 EVO - nowe dyski SSD SATA

Wygląda na to, że Samsung przygotował pięć modeli dysków 870 EVO o pojemnościach 250 i 500 GB oraz 1, 2 i 4 TB, czyli dokładnie tak samo, jak w serii 860 EVO. Jeśli chodzi o transfery, to tutaj nie ma wielkiej rewolucji, ponieważ sam standard SATA III jest dla producentów sporym ograniczeniem. Dlatego też odczyt to maksymalnie 560 MB/s, a zapis dobija do wartości 530 MB/s.

Dyski oparte są na nowej generacji kościach 3D TLC NAND (triple-level-cell), dzięki czemu powinny sprawować się lepiej niż konstrukcje z serii 870 QVO. W przypadku najpojemniejszego modelu TBW wynosi 2400. Standardowo Samsung udziela na dyski 5-letniej gwarancji.

Źródło tekstu: Guru3D