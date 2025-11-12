Silicon Power z nowym flagowcem. Jest rekordowo wydajny

Tajwański producent Silicon Power zaprezentował właśnie swój nowy, najwydajniejszy do tej pory nośnik półprzewodnikowy. Ma on się sprawdzić zarówno w stacjach roboczych, maszynach do pracy ze sztuczną inteligencją, jak i w komputerach graczy. A najnowsze podzespoły sprawiają, że nie przegrzewa się tak jak starsze modele konkurencji.

Tajwańczycy oferują do 4 TB i aż 5 lat gwarancji

XPOWER XS90 to SSD w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się na połączenie kontrolera Silicon Motion SM2508 wykonanego w litografii 6 nm od TSMC, nieznanych kości 3D TLC NAND oraz pamięci podręcznej LPDDR4.

Do wyboru są trzy pojemności - 1, 2 oraz 4 TB, które różnią się nieco deklarowaną wydajnością. Wszystkie z nich oferują do 14 300 MB/s dla odczytu sekwencyjnego, ale wariant 1 TB to do 10 500 MB/s dla zapisu, podczas gdy 2 i 4 TB oferują do 13 400 MB/s.