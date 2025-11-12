Sprzęt

Silicon Power z nowym flagowcem. Jest rekordowo wydajny

Bez różnicy czy szukasz nowego SSD do komputera, czy do konsoli. Ta propozycja ze względu na brak dużego radiatora pasuje wszędzie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:25
0
Tajwański producent Silicon Power zaprezentował właśnie swój nowy, najwydajniejszy do tej pory nośnik półprzewodnikowy. Ma on się sprawdzić zarówno w stacjach roboczych, maszynach do pracy ze sztuczną inteligencją, jak i w komputerach graczy. A najnowsze podzespoły sprawiają, że nie przegrzewa się tak jak starsze modele konkurencji.

Tajwańczycy oferują do 4 TB i aż 5 lat gwarancji

XPOWER XS90 to SSD w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się na połączenie kontrolera Silicon Motion SM2508 wykonanego w litografii 6 nm od TSMC, nieznanych kości 3D TLC NAND oraz pamięci podręcznej LPDDR4.

Do wyboru są trzy pojemności - 1, 2 oraz 4 TB, które różnią się nieco deklarowaną wydajnością. Wszystkie z nich oferują do 14 300 MB/s dla odczytu sekwencyjnego, ale wariant 1 TB to do 10 500 MB/s dla zapisu, podczas gdy 2 i 4 TB oferują do 13 400 MB/s.

Seria XPOWER XS90 trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, ale sugerowane ceny w Europie nie zostały zdradzone. Znając jednak dotychczasowe portfolio Silicon Power, należy zakładać, że będzie przystępnie. Wisienką na torcie jest 5 lat gwarancji.

SSD PCIe 5.0 PCI Express 5.0 nośnik półprzewodnikowy Silicon Power 3D TLC NAND M.2 2280 Silicon Motion SM2508 Silicon Power XS90
Zródła zdjęć: Silicon Power
Źródła tekstu: Silicon Power, oprac. własne