Pirania wynurzyła się z wody. 14 kwietnia przełomową datą

Tu należy podkreślić, że GRUPA WB to jeden z największych w Polsce koncernów nowoczesnych technologii, która działa zarówno w sektorze prywatnym, jak i wojskowym. Tym samym Pirania to nie jest po prostu zabawka wykonana przez grupę studentów z koła naukowego, a prototyp czegoś, co w przyszłości może krążyć po morzach i oceanach w ramach misji wojskowych.

Pirania nie zawiodła. Misja wykonana w całości

Misja Piranii opierała się na scenariuszu, który zakładał wodowanie, nurkowanie, poszukiwanie dwóch obiektów, rozpoznanie ich i zobrazowanie, a następnie powrót do bazy i wynurzenie się na powierzchnię. Misja ta udowodniła nie tylko poprawne działanie kluczowych systemów urządzenia, ale także jego skuteczność w misjach rozpoznawczych i inspekcyjnych. Jak podkreślił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej:

Udana pierwsza misja „Piranii” potwierdza, że Politechnika Gdańska potrafi przekuwać kompetencje badawcze w konkretne rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania. To ważny rezultat dla naszej uczelni, ale także przykład skutecznej współpracy nauki i przemysłu przy projekcie o dużym znaczeniu praktycznym.