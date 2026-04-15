Sprzęt

Wczoraj, czyli 14 kwietnia w Sobieszewie przeprowadzono pierwszą misję Piranii, czyli prototypowego drona podwodnego stworzonego przez Politechnikę Gdańską we współpracy z firmą RADMOR S.A., która wchodzi w skład GRUPY WB.

PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:29
Pirania wynurzyła się z wody. 14 kwietnia przełomową datą

Tu należy podkreślić, że GRUPA WB to jeden z największych w Polsce koncernów nowoczesnych technologii, która działa zarówno w sektorze prywatnym, jak i wojskowym. Tym samym Pirania to nie jest po prostu zabawka wykonana przez grupę studentów z koła naukowego, a prototyp czegoś, co w przyszłości może krążyć po morzach i oceanach w ramach misji wojskowych.

Pirania nie zawiodła. Misja wykonana w całości

Misja Piranii opierała się na scenariuszu, który zakładał wodowanie, nurkowanie, poszukiwanie dwóch obiektów, rozpoznanie ich i zobrazowanie, a następnie powrót do bazy i wynurzenie się na powierzchnię. Misja ta udowodniła nie tylko poprawne działanie kluczowych systemów urządzenia, ale także jego skuteczność w misjach rozpoznawczych i inspekcyjnych. Jak podkreślił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej:

Udana pierwsza misja „Piranii” potwierdza, że Politechnika Gdańska potrafi przekuwać kompetencje badawcze w konkretne rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania. To ważny rezultat dla naszej uczelni, ale także przykład skutecznej współpracy nauki i przemysłu przy projekcie o dużym znaczeniu praktycznym.

Pirania jest projektowana głównie do tego typu działań. Domyślnie ma monitorować akweny i zapewniać ochronę infrastruktury krytycznej. Co jednak ważniejsze, jest to konstrukcja modułowa. Tym samym możliwe będzie dołożenie do niej dodatkowych sensorów, a nawet ramienia pozwalającego na manipulowanie obiektami pod wodą.

 
Źródła zdjęć: mr_tigga / Shutterstock, Politechnika Gdańska
Źródła tekstu: pg.edu.pl