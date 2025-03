DJI Mini 4K w świetnej promocji. Przygoda z lataniem nigdy nie była tak tania

Drony mają olbrzymi potencjał dla każdego turysty. Pozwalają one spojrzeć na zwiedzane miejsca z innej perspektywy i uwiecznić nas na epickich fotkach i nagraniach . Jednocześnie pozwalają na zrobienie małego zwiadu, a także dają czystą radość z latania. Jednocześnie uchodzą one za stosunkowo drogie urządzenia. Zwłaszcza te bardziej profesjonalne modele. Okazuje się jednak, że w segmencie budżetowym i konsumenckim również możemy nabyć maszynę, która da nam masę frajdy . I to w promocyjnej cenie za jedyne 1299 złotych .

Dron DJI Mini 4K

Mowa tu o DJI Mini 4K. Jest to dron, który potrafi nagrywać obraz w rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę. Dzięki obecności trójosiowego gimbala z dodatkową elektroniczną stabilizacją obrazu nagrania są świetnej jakości niezależnie od naszych umiejętności pilotażu. Sam dron posiada tryby automatycznego startu, lądowania, śledzenia obiektów, czy automatycznego powrotu do domu, kiedy zgubi sygnał. To ostatnie jest możliwe dzięki obecności modułu GPS na pokładzie. Dodatkowo DJI Mini 4K jako dron o wadze poniżej 249 gramów należy do klasy C0. Dzięki temu obejmują go najniższe restrykcje. Natomiast jego wbudowana bateria pozwala na nawet 31 minut lotu przy zasięgu do 10 km. A wszystko to za jedyne 1299 złotych.