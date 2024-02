Sharkoon prezentuje drewniane obudowy komputerowe

Wygląda na to, że czeka nas nowa moda w świecie obudów komputerowych z wyższej półki. Kolejny z producentów zdecydował się na użycie drewnianych akcentów.

Walka na rynku podzespołów komputerowych jest zażarta, a firm oferujących swoje sprzęty jest całe zatrzęsienie. Producenci prześcigają się więc w kolejnych pomysłach, które pozwolą wyróżnić się na tle konkurencji. Mieliśmy już podświetlenie RGB LED, hartowane szkło, a niedawno sięgnięto po drewno.

Sharkoon Rebel C70M RGB wyceniono na około 535 złotych

Fractal North to wyjątkowe obudowy komputerowe, które debiutowały pod koniec 2022 roku. Wygląda na to, że drewniany front spodobał się również konkurencji. Firma Sharkoon zapowiedziała bowiem modele z serii Rebel C70 RGB, które także doczekały się takiego rozwiązania.

Sharkoon Rebel C70G(/M) RGB to obudowy typu Mid Tower o wymiarach 495 x 230 x 479 milimetrów i masie 9,3 kilograma. Zaprojektowane zostały z myślą o płytach głównych ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; kartach graficznych o długości do 400 milimetrów oraz chłodzeniach procesora o wysokości do 165 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano trzy miejsca w standardzie 3,5" oraz trzy 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do jedenastu wentylatorów - trzy 140- lub 120-milimetrowe na froncie, cztery 120-milimetrowe na boku, dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na topie oraz jeden 120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie dostajemy cztery mniejsze jednostki z RGB LED.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on przycisk Power i od kontroli podświetlenia, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C oraz złącze audio typu combo.

Sharkoon Rebel C70M RGB i Rebel C70G RGB trafiły już do sprzedaży. Pierwsza z obudów oferuje stalowy, wentylowany panel boczny, druga zaś okno z hartowanego szkła. Sugerowana cena to ok. 535 złotych.

Zobacz: Elegancki wygląd i cicha praca. DeepCool Assassin IV (Test)

Zobacz: AMD z rekordowo szybkimi pamięciami RAM. Jest pewien haczyk

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: oprac. własne