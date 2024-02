AMD z rekordowo szybkimi pamięciami RAM. Jest pewien haczyk

Ktoś powiedział, że AMD nie radzi sobie z szybkimi pamięciami RAM? Nic bardziej mylnego! No, o ile przymknie się oko na szereg niedogodności...

Ledwie kilka dni temu, pod koniec stycznia, na rynku debiutowała nowa seria AMD Ryzen 8000G. Mowa o czterech układach APU, czyli połączeniu wydajnego CPU oraz iGPU. Całość na bazie architektur AMD Zen4(c) oraz RDNA3 i dedykowana płytom głównym z gniazdem AMD AM5.

Królem w podkręcaniu DDR5 nadal jest Intel

Nowe procesory dostępne są już w sklepach, a entuzjaści wzięli je na warsztat i sprawdzają wydajność. Wygląda jednak na to, że zainteresowały one również fanów ekstremalnego podkręcania.

Znany południowokoreański overclocker o pseudonimie SafeDisk wziął na warsztat AMD Ryzen 7 8700G, płytę główną ASUS ROG Crosshair X670E GENE oraz moduły G.SKILL Trident Z5. Efektem prac jest podkręcenie pamięci RAM DDR5 do efektywnych 10 346 MHz. I wszystko to na standardowym chłodzeniu wodnym (AiO).

Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze brak tutaj mowy o jakiejkolwiek stabilności - udało się tylko zasadniczo odpalić system operacyjny i aplikację CPU-Z. Po drugie wydajność też jest daleka od ideału za sprawą bardzo wysokich opóźnień rzędu CL 50-62-62-127.

Idąc dalej jest to wynik daleki od aktualnego rekordu świata z ubiegłego roku, który wynosi 11 648,4 MT/s. Zasadniczo całe TOP 10 podkręcania DDR5 to procesory Intela. Na koniec zostaje kwestia, że SafeDisk używał zewnętrznej karty graficznej by odciążyć kontroler pamięci w procesorze. To całkowicie nie ma sensu w przypadku nowego APU od AMD, które stworzone zostało z myślą właśnie o wydajnym iGPU.

Mimo wszystko to nadal rekord robiący wrażenie, który osiągnięto bez konieczności stosowania chłodzenia ciekłym azotem. Tym samym SoonHo Jeong jak najbardziej zasłużył na uznanie.

Zobacz: MSI szykuje kartę graficzną dla fanów Honkai: Star Rail

Zobacz: AMD X870E nadciąga. Wiemy czego się spodziewać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SafeDisk

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne