Dramat hipsterów. Ich dane osobowe poszły w Internet

Fairphone — naprawialne telefony z długim wsparciem

Fairphone jest przeciwieństwem tego, co proponują największe marki na rynku smartfonów. Firmie nie zależy na tym byś wymieniał telefon co roku czy co dwa lata, tylko byś mógł łatwo go naprawiać i używać w nieskończoność. I o ile w wielu kwestiach gadki o z równoważonym rozwoju są pełne bzdurnych truizmów, w przypadku Fairphone'a wszystko ma sens.