Ten tablet ma LTE i 6 GB RAM, a kupisz go za 525 zł

Nie musisz być w zasięgu domowego Wi-Fi, ani drenować baterii swojego smartfona. Taki tablet poradzi sobie wszędzie tam, gdzie masz zasięg sieci komórkowej, co samo w sobie jest jego olbrzymim plusem, który się sprawdzi zawsze kiedy będziesz z nim poza domem. DOOGEE T30S jest ciekawą konstrukcją nie tylko z tego powodu. W końcu w promocji może być Twój za 525 zł.

DOOGEE T30S

Jest to 11-calowy tablet z ekranem IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, na którego pokładzie znajdziemy układ Spreadtrum T606 wspierany przez 6 GB RAM. Dzięki temu tablet ten świetnie sobie poradzi w większości zadań, chociaż warto podkreślić, że nie jest to sprzęt o gamingowym zacięciu, ani dedykowany wielowątkowej pracy. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast konkretne 256 GB pamięci.

Nie zabrało tu modułu GPS, więc można za jego pomocą nawigować, co nie jest tak oczywiste w tabletach. Natomiast złącze słuchawkowe pozwoli nam na korzystanie ze słuchawek przewodowych. Bateria to natomiast potężne ogniwo 8580 mAh. A wszystko to za jedyne 525 zł.