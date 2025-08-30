Dla wielu wakacje dopiero się zaczynają, ten sprzęt sprawi, że będą niezapomniane

Jak spędzić ten czas? Najlepiej aktywnie. Ślęczenie przed książkami zacznie się w końcu od października. Natomiast najlepszą z metod utrwalenia naszych przeżyć są zdjęcia i filmy. Większości rzecz jasna wystarczy smartfon, jednak tym najbardziej aktywnym potrzebne będzie coś trwalszego, jak na przykład GoPro HERO 13 POLAR WHITE, którą kupicie dziś 200 zł taniej, czyli za 1299 zł.

GoPro HERO 13 POLAR WHITE

Kamera ta pozwala na nagrywanie filmów 4K nawet aż 120 klatkach na sekundę, lub 2,7K w 240 klatkach na sekundę. Wciąż mało? Jeśli zdecydujecie się na nagranie 720p, to możecie liczyć na aż 400 klatek obrazu w jednej sekundzie. A to wszystko wspiera 10-bitowy HLG HDR. Za stabilność obrazu odpowiadają zaawansowane algorytmy – to jednak bardzo dobrze. Mechaniczna stabilizacja w takim sprzęcie wiązałaby się z szybką awarią.

Obraz zapisuje się na karcie microSD, ale nagrania można przesyłać bezprzewodowo przez Wi-Fi, lub przez kabel. Nie ma więc konieczności każdorazowego wyciągania karty. Na pochwałę zasługuje także obecność microHDMI – dzięki przejściówce można oglądać nagrania z kamery bezpośrednio na telewizorze. A to wszystko za 1299 zł.