W Dino 37 groszy za sztukę. Polska A ma tanie AA

I tak w promocji pakiet 24 baterii AA, zwanych także R6 od Megacell kosztuje 8,89 zł. To natomiast przekłada się na 37 groszy za baterie. Haczyk? Są to baterie cynkowo-węglowe, chociaż gazetka promocyjna opisuje je po prostu jako cynkowe. A to niesie ze sobą kilka poważnych problemów.

Baterie z Dino za 37 groszy z ceną jako jedyną zaletą

Zacznijmy od pierwszej z nich: baterie cynkowe nadają się jedynie do urządzeń o niskim poborze energii elektrycznej. Na przykład do pilotów, zegarów ściennych, czy małych radyjek, chociaż i tu raczej takich ze słuchawkami, niż ze wbudowanym głośnikiem. A to dlatego, źle znoszą one wyższe obciążenie. Co więcej, baterie alkaliczne w każdym z wyżej wymienionych zadań radzą sobie zdecydowanie lepiej.

Drugą wadą jest wylewanie. Baterie cynkowe wręcz z niego słyną. Warto je więc wymieniać zaraz po rozładowaniu i nie trzymać ich zbyt długo w urządzeniu, z którego nie korzystamy. Wylana bateria tworzy korozję, która niszczy nie tylko samo ogniwo, ale i sprzęt, w którym się znajduje.