Czy wysoka rozdzielczość sprzyja oczom? Oto, co mówią badania

Ludzkie oko ma znacznie większą wrażliwość na gęstość pikseli niż dotąd sądzono. Tak właśnie wykazały najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Cambridge.

Granice percepcji

Przez lata uważano, że 8K nie daje realnych korzyści względem 4K, bo oko nie jest w stanie dostrzec dodatkowych detali przy tej wyższej rozdzielczości. Tymczasem badacze dowiedli, że przeciętny człowiek potrafi rozróżnić aż 89 pikseli na stopień (pola widzenia). Wcześniejsze analizy mówiły o około 60. To znacząca różnica.

Jak to się przekłada na rzeczywistość? Jeśli mamy 50-calowy telewizor i siedzimy trzy metry od ekranu, nasze postrzeganie obrazu ogranicza się do jakości około 1440p. Oznacza to, że wymiana takiego ekranu na 4K czy 8K nie przyniesie zauważalnej poprawy. Aby dostrzec przewagę 4K, potrzebny jest 60-calowy ekran lub zmniejszenie dystansu do dwóch metrów. W przypadku 8K – trzeba siedzieć zaledwie metr od 50-calowego telewizora.

Monitory to jednak zupełnie inna historia. Przy odległości 40 cm i ekranie 30–40 cali, nawet 16K może dawać zauważalne korzyści względem 8K. Co więcej, przy większych przekątnych w grę wchodzi nawet 32K. Dlatego profesjonaliści – graficy czy gracze – faktycznie mogą odczuć różnicę, korzystając z takich modeli jak Acer Predator Z57 z 57-calowym panelem 8K.

Badania mają też konsekwencje dla innych technologii. Telewizory 100-calowe i większe mogą w pełni wykorzystać potencjał rozdzielczości powyżej 8K, a w przypadku VR, gdzie ekran znajduje się tuż przed oczami, dopiero 16K zapewni prawdziwy skok jakości obrazu.