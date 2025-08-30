Coraz krótsze, ale wciąż ciepłe wieczory? W Euro jest za 6,99 zł i po prostu musisz to mieć

Zwłaszcza kiedy idziemy poboczem, a z przeciwka jadą samochody. Lub kiedy idziemy polną drogą i łatwo się o coś potknąć. Tu nieocenioną pomocą może być… stara dobra latarka. I to nie taka ze smartfona, który po całym dniu ma już 8% baterii, a coś osobnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Emos P3537

Tak się natomiast składa, że w sklepach Euro można kupić przyzwoitą latarkę czołową, czyli taką, która nie zajmuje naszych rąk, za jedyne… 6,99 zł. To taniej niż na murku na bazarze, gdzie zwykle kosztują około 10 zł. Latarka ta świeci z mocą 110 lm i oferuje zasięg do 15 metrów, co daje komfortowe warunki do przemieszczania się w nocy. Jest ona zasilana przez baterię 3 paluszków w standardzie AAA, które pozwalają jej na 40 godzin świecenia.