Coraz krótsze, ale wciąż ciepłe wieczory? W Euro jest za 6,99 zł i po prostu musisz to mieć

Powrót do domu w ciemnościach podczas letniej nocy ma swój urok. Jednak światło zawsze może się przydać.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 30 SIE 2025
Zwłaszcza kiedy idziemy poboczem, a z przeciwka jadą samochody. Lub kiedy idziemy polną drogą i łatwo się o coś potknąć. Tu nieocenioną pomocą może być… stara dobra latarka. I to nie taka ze smartfona, który po całym dniu ma już 8% baterii, a coś osobnego. 

Emos P3537 Tylko 6,99 zł, a jak użyteczne

Emos P3537

Tak się natomiast składa, że w sklepach Euro można kupić przyzwoitą latarkę czołową, czyli taką, która nie zajmuje naszych rąk, za jedyne… 6,99 zł. To taniej niż na murku na bazarze, gdzie zwykle kosztują około 10 zł. Latarka ta świeci z mocą 110 lm i oferuje zasięg do 15 metrów, co daje komfortowe warunki do przemieszczania się w nocy. Jest ona zasilana przez baterię 3 paluszków w standardzie AAA, które pozwalają jej na 40 godzin świecenia.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
Latarki Emos P3537 Emos
Zródła zdjęć: Emos, Lech Okoń / Telepolis