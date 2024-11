Chińczycy chcą przejąć rynek konsol? Pokazali nowe urządzenie

Chiński gigant branży gamingowej — Tencent — próbuje swoich sił w świecie konsol. Trzeba przyznać, że robi to z przytupem, bo pokazany właśnie sprzęt robi wrażenie.

Tencent to chińska firma, której wielu europejskich graczy może nie kojarzyć. Tymczasem jest to prawdziwy gigant, który ma udziały w wielu firmach i studiach. W ich portfolio znajdują się między innymi: Riot Games, Supercell, Epic Games, Grinding Gear Games, Ubisoft, FromSoftware, a nawet polski Bloober Team. Teraz Chińczycy pokazali nowe urządzenie o nazwie Sunday Dragon 3D One, które ma kilka ciekawych rozwiązań.

Tencent prezentuje konsolę Sunday Dragon 3D One

Sunday Dragon 3D One to nowa konsoli firmy Tencent. Na pierwszy rzut oka jest to handheld, jakich na rynku jest wiele. Takie wrażenie można mieć na samym początku. Jednak w rzeczywistości w urządzeniu zastosowano kilka ciekawych rozwiązań, które zdecydowanie wyróżniają je na tle konkurencji.

Przede wszystkim Sunday Dragon 3D One ma wyjątkowy ekran. Nie tylko ma on przekątną aż 11 cali, rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli oraz odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, ale dodatkowo pozwala na wyświetlanie obrazu 3D bez konieczności noszenia specjalnych okularów. W tym celu w obudowie schowano kamery, które śledzą wzrok użytkownika i na tej podstawie są w stanie tworzyć trójwymiarowy efekt.

Jeśli chodzi o wnętrze, to zastosowano układ Intel Core Ultra 7 258V z czterema rdzeniami Lion Cove i czterema Skymont. Maksymalne taktowanie CPU to 4,8 GHz. Do tego dochodzą jeszcze: grafika Intel Arc 140V z 8 rdzeniami Xe2, 32 GB pamięci LPDDR5X-8533, 1 TB miejsca na dysku oraz szybkie ładowanie o mocy aż 100 W. Co więcej, boczne kontrolery są odczepiane, zupełnie jak w Nintendo Switch oraz Lenovo Legion Go.

Jaka jest zła informacja? Na razie jest to eksperymentalny projekt, stworzony we współpracy Tencent oraz Intela. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle trafi do sprzedaży.

