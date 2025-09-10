Chcesz być gotowy na wszystko? Ten pancerny powerbank będzie Ci towarzyszył

Istnieją jeszcze powerbanki. Te nie radzą sobie ani z wodą, ani z kurzem, co można uznać za duże przeoczenie. W końcu urządzenie to zabieramy na biwak, lub do pracy w ciężkich warunkach. Tu jednak do gry wchodzi coś, czego nazwa należy raczej do tych dłuższych: 4SMARTS TitanPack Rugged UltiMag.

4SMARTS TitanPack Rugged UltiMag

Jest to powerbank w pancernej obudowie z tworzywa ABS i pojemności 20 000 mAh, który jest odporny na działanie wody zgodnie z normą IPX4. Tym samym deszcz nie robi na nim wrażenia — o ile klapka portów ładowania jest zamknięta.

To jednak nie koniec jego zalet. Oferuje on do 20 W mocy i jest kompatybilny z technologiami QC 3.0, oraz PD 3.0, a także wspiera ładowanie Qi z mocą do 15 W. W jego przypadku nie zabrakło także magnesu pozycjonującego zgodnego z MagSafe. Właściciele iPhone będą więc zadowoleni.