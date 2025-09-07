Bose rozpieszcza koneserów bezstratnego dźwięku. Nowe słuchawki z USB-C

Słuchawki Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen) zachowują charakterystyczne wzornictwo serii, ale zyskały bardziej dopracowane wykończenie elementów łączących pałąk z nausznikami oraz kilka kluczowych usprawnień wewnątrz. Muszle nadal wykonane są z tworzywa, a poduszki z miękkiej syntetycznej skóry, co zapewnia wysoki komfort podczas długiego noszenia.

Najważniejszą nowością jest obsługa dźwięku bezstratnego przez port USB-C, którego brakowało w poprzedniej generacji. W zestawie znajduje się także kabel 2,5 mm / 3,5 mm, pozwalający na klasyczne połączenie przewodowe. Słuchawki obsługują standard Bluetooth 5.4, a także kodeki SBC, AAC i aptX Adaptive, oferując multipoint i zgodność ze Snapdragon Sound. Producent dorzucił też wsparcie dla Google Fast Pair i Spotify Tap.

Bose znacząco poprawiło redukcję hałasu – nowy algorytm ANC ma lepiej reagować na nagłe dźwięki, takie jak syreny czy przejeżdżające pociągi. Z kolei tryb Aware Mode ma działać bardziej naturalnie, nie przerywając ani nie przyciszając odtwarzanej muzyki. W aplikacji użytkownik może dodatkowo regulować poziom tłumienia lub całkowicie je wyłączyć.

Kolejną nowością jest tryb Cinema Mode, który poszerza scenę dźwiękową, uwypukla dialogi i dodaje efekty przestrzenne, oferując kinowe wrażenia podczas oglądania filmów i seriali. Funkcja sprawdza się również podczas odsłuchu podcastów czy audiobooków. Producent rozwija także autorską technologię CustomTune, która kalibruje brzmienie i ANC do unikalnego kształtu ucha użytkownika.

Czas pracy na baterii został wydłużony – QuietComfort Ultra (2nd Gen) zapewniają do 30 godzin odtwarzania z ANC (23 godziny z włączonym trybem immersyjnym) lub aż 45 godzin przy wyłączonym ANC.