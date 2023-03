Biedronka pozamiatała. Thermomix i Lidlomix mogą czuć się zagrożone

Biedronka wyprzedaje swój robot kuchenny Eldom. To jedna z ostatnich szans, by kupić to urządzenie w naprawdę niskiej cenie.

Biedronka zaskakuje promocjami. W marcu, jedna z najbardziej znanych sieci sklepów spożywczych, przeceniła wielofunkcyjne urządzenie do gotowania. Wystarczy wpisać kod, by zaoszczędzić 400 zł.

Urządzenie, o którym mowa, to robot kuchenny PERFECT MIX 2 ELDOM MFC2506, który posiada funkcje gotowania, przygotowywania potraw na parze, odgrzewania lub utrzymywania w wybranej temperaturze już gotowych dań, podsmażania jedzenia a także blanszowania, szatkowania i miksowania produktów. Można w nim także skruszyć lód, wyrobić ciasto czy ubijać pianę.

Słowem, to kolejny odpowiednik ostatnimi czasy szalenie popularnych Thermomiksa czy Lidlomiksa, aka Monsieur Cuisine Smart. Tyle że tańszy nawet od tego drugiego, a w obecnej promocji wręcz cenowo bezkonkurencyjny.

PERFECT MIX 2 ELDOM MFC2506 – co potrafi?

Urządzenie wielofunkcyjne posiada 12-stopniową regulację prędkości oraz możliwość obrotów wstecznych. Atutem jest szeroki zakres regulacji temperatury wynoszący od 37 do 120°C.

Robot kuchenny ma kolorowy ekran dotykowy 5’’, dzięki któremu mamy możliwość wyświetlania przepisów. Urządzenie poprowadzi nas krok po kroku po etapach przyrządzenia np. obiadu. Dostępnych jest, jak zachwala producent, aż 351 receptur wraz z opisem czynności, jakie musi wykonać osoba przyrządzająca wybrane danie.

Wbudowane Wi-Fi aktualizuje bazę przepisów, dzięki czemu użytkownik ma możliwość skorzystania z nowych receptur. Wyświetlacz LCD, służący za panel sterowania, pokazuje gotującemu prędkość działania, temperaturę oraz czas potrzebny do przygotowania posiłku.

W gotowaniu wymarzonych potraw pomóc ma wbudowana do urządzania waga, działająca do 5 kg oraz 90-minutowy timer.

Koszt urządzenia w regularnej cenie to 1999 zł. Od 9 marca klienci Biedronki mogą kupić urządzenie z 400 zł zniżką. W celu skorzystania z okazji wystarczy wpisać kod MIX400, a rabat zostanie automatycznie naliczony przy podsumowaniu zakupów.

Co należy podkreślić, promocja obowiązuje tylko do 9 kwietnia. Jeśli planujesz zakup urządzenia wielofunkcyjnego z Biedronki, zdecydowanie warto zrobić to póki obowiązuje kod zniżkowy.

Źródło zdjęć: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne