Biedronka przecenia prawie o połowę. Żal nie skorzystać

Jeśli szukacie dobrych okazji na tanią elektronikę, to warto od czasu do czasu zajrzeć do sklepu internetowego Biedronka Home. Sklep z owadem regularnie przecenia przydatne sprzęty. Tym razem trwa wyprzedaż na domową kamerę, której cena została obniżona niemal o 50 proc.

Biedronka przecenia kamerę

Tym razem w promocji w sklepie internetowym Biedronka Home jest kamera Imou Versa 2MP. Jest to wyjątkowo kompaktowe urządzenie o masie zaledwie 120 gramów, które można zamontować zarówno w domu, jak i na zewnątrz. W tym drugim przypadku jest to możliwe dzięki klasie odporności IP65, więc niestraszny jej deszcz czy śnieg.

Kamera rejestruje obraz o rozdzielczości Full HD 1080p. Ma przy tym jasnym obiekty f/1.6 oraz kąt widzenia 97 stopni. Świetnie radzi sobie również z nagrywaniem w nocy, w czym zasługa podczerwieni o zasięgu do 20 metrów. Urządzenie ma funkcje detekcji osób, zwierząt oraz dźwięków. Oferuje też syrenę o głośności aż 120 dB, a także odstraszający reflektor. Dzięki głośnikowi oraz mikrofonowi pozwala także na dwustronną komunikację.