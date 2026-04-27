Biedronka zawstydza Lidla. Taniej i polska marka

Gdy po ofercie Lidla można było stwierdzić, że tanio już było, na salony wchodzi Biedronka, cała na czerwono i w zadziornych kropkach. Jest o 30 zł taniej niż w Lidlu, w dodatku z Polski i w wyższej jakości.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 09:37
Biedronka zawstydza Lidla. Taniej i polska marka

Saturator Dafi teraz za 169 zł

Od 7 kwietnia w ofercie Lidla dostępny jest ponie Sodastram Gaia, ale już nie w cenie 169 zł, tylko 199 zł. Patrząc na ceny izraelskich saturatorów Sodastream w innych sklepach, oferta Lidla wcale nie jest najgorsza.

Od dzisiaj można jednak dostać taki sprzęt o wiele taniej, bo za zaledwie 169 zł i to bez czekania na kuriera — właśnie w tej cenie kupisz saturator kieleckiej firmy Dafi w stacjonarnych sklepach Biedronki od 26 kwietnia do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.

Saturator SODASTREAM Art Czarny + Syrop SODASTREAM Pepsi Max Zero Mango 440 ml bez cukru
Saturator SODASTREAM Art Biały
Saturator DAFI PushAir Czarny z dwoma nabojami + butelka
Biedronka zawstydza Lidla. Taniej i polska marka

A dobre to Dafi? Nie muszę się silić na jakieś patriotyczne truizmy ani opinie z sieci. Nasza redakcja kupiła konkurencyjne saturatory w promocjach Lidla i Biedronki, a następnie je szczegółowo porównała. Puenta była taka, że oba systemy są ekstremalnie podobne, ale w Sodastream łatwiej było o wycieki wody przy intensywnym gazowaniu. Jeśli więc masz w zasięgu dostawcę kompatybilnych butli, na Dafi PushAir wyjdziesz taniej i lepiej.

Biedronka zawstydza Lidla. Taniej i polska marka

Jak czytamy w materiałach Biedronki, saturatory będą wystawione w wybranych sklepach sieci. Możliwe więc, że czeka nas spacer od sklepu do sklepu. Sami tak musieliśmy zrobić przy poprzedniej promocji, bo Dafi rozchodziły się na pniu. Alternatywnie opcją jest zakup przez Biedronka Home, o tutaj.

Zobacz: Rynek saturatorów w Polsce. System kaucyjny je uskrzydlił

Źródła tekstu: Biedronka, wł