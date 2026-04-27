Biedronka zawstydza Lidla. Taniej i polska marka

Saturator Dafi teraz za 169 zł

Od 7 kwietnia w ofercie Lidla dostępny jest ponie Sodastram Gaia, ale już nie w cenie 169 zł, tylko 199 zł. Patrząc na ceny izraelskich saturatorów Sodastream w innych sklepach, oferta Lidla wcale nie jest najgorsza.

Od dzisiaj można jednak dostać taki sprzęt o wiele taniej, bo za zaledwie 169 zł i to bez czekania na kuriera — właśnie w tej cenie kupisz saturator kieleckiej firmy Dafi w stacjonarnych sklepach Biedronki od 26 kwietnia do 9 maja lub do wyczerpania zapasów.

A dobre to Dafi? Nie muszę się silić na jakieś patriotyczne truizmy ani opinie z sieci. Nasza redakcja kupiła konkurencyjne saturatory w promocjach Lidla i Biedronki, a następnie je szczegółowo porównała. Puenta była taka, że oba systemy są ekstremalnie podobne, ale w Sodastream łatwiej było o wycieki wody przy intensywnym gazowaniu. Jeśli więc masz w zasięgu dostawcę kompatybilnych butli, na Dafi PushAir wyjdziesz taniej i lepiej.