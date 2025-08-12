Biedronka wyprzedaje za 189 zł. Kup, a na bank sprzedasz drożej
Nigdy nie jest za późno, aby zacząć zdrowo się odżywiać i zapewnić organizmowi odpowiednią dawkę witamin. Biedronka chce nam to ułatwić i właśnie przeceniła urządzenie, które nam pomoże w przygotowaniu smacznego i przede wszystkim zdrowego posiłku.
Blender kielichowy Zeegma Grand Vitamine to mocny blender z silnikiem 1600 W. Dzięki swoim parametrom szybko i sprawnie zmiksuje nam owoce, warzywa, a nawet skruszy lód. A w dodatku produkt ten właśnie wleciał na przecenę i otrzymał naprawdę korzystną cenę. Czego chcieć więcej?
Blender pomoże nam w kuchni
W dniach od 9 do 31 sierpnia 2025, blender ten możemy kupić za 189 zł w sklepie internerowym Biedronka Home. Cena regularna, poza okresem promocji, to 269 zł, zatem warto się pospieszyć, bo obniżka jest na tyle atrakcyjna, że model ten może dość szybko się wyprzedać. A promocja jest dostępna nie tylko w określonym czasie, ale przede wszystkim, do wyczerpania zapasów. Szacowany czas dostawy to tak, jak w każdym innym przypadku, 1-3 dni. Warto zajrzeć na stronę i zapoznać się z produktem.
Dużą zaletą blendera jest nie tylko jego mocny silnik, ale także duży szklany kielich. Pojemność 1,75 litra pozwala na przygotowanie sorbetów, koktajli i zup kremów dla całej rodziny lub sporej grupy znajomych. Co więcej, producent zapewnia, że kielich można myć w zmywarce. Użytkownicy oceniają blender jako niezbyt głośny, jak na tego typu urządzenie. Chwalą także za dość nowoczesny design. Waga całego urządzenia to 4,22 kg, co zapewnia wygodne korzystanie z niego. Okres gwarancji to 3 lata.