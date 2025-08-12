Biedronka wyprzedaje za 189 zł. Kup, a na bank sprzedasz drożej

Blender kielichowy Zeegma Grand Vitamine to mocny blender z silnikiem 1600 W. Dzięki swoim parametrom szybko i sprawnie zmiksuje nam owoce, warzywa, a nawet skruszy lód. A w dodatku produkt ten właśnie wleciał na przecenę i otrzymał naprawdę korzystną cenę. Czego chcieć więcej?

Dalsza część tekstu pod wideo

Blender pomoże nam w kuchni

W dniach od 9 do 31 sierpnia 2025, blender ten możemy kupić za 189 zł w sklepie internerowym Biedronka Home. Cena regularna, poza okresem promocji, to 269 zł, zatem warto się pospieszyć, bo obniżka jest na tyle atrakcyjna, że model ten może dość szybko się wyprzedać. A promocja jest dostępna nie tylko w określonym czasie, ale przede wszystkim, do wyczerpania zapasów. Szacowany czas dostawy to tak, jak w każdym innym przypadku, 1-3 dni. Warto zajrzeć na stronę i zapoznać się z produktem.